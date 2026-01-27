陸軍春節加強戰備 海馬士初登場 (圖)

即時中心／潘柏廷、魏熙芸報導許多爭議法案目前已送入黨團協商，隨時都可以三讀闖關；由於本屆會期最後日期是週五（30日），《民視新聞網》曾獨家披露，藍營已對綠委放話，屆時將有「法案大清倉」，徹夜表決。對此，民進黨立委范雲今（26）日嚴厲譴責延會最後一週，總預算到現在沒有審查，卻拿出這些國人覺得非常有爭議，而且傷害國家利益的法案，可以說是嚴重自肥，其中就包含《黨產條例》、《衛廣法》的中天條款、助理除罪化。范雲今日表示，黨團一直有計算可能會被表決的法案，因此要嚴厲譴責延會最後一週，總預算到現在沒有審查，卻拿出這些國人覺得非常有爭議，而且傷害國家利益的法案，可以說是嚴重自肥。「3個都很自肥」，范雲說明，首先是黨產條例，救國團與婦聯會總共私吞國家財產400億，而提案人藍委游顥宣稱兩個組織「本來是國家，不是黨產」，她解釋，這些組織在民主化前從隸屬黨產變成國家，再從國家又變成民間組織，「既然曾經是國家的，那為什麼到現在不願意依法歸還國家？」。同時，范雲進一步說，救國團從北部金山、南到墾丁、中到中橫等黃金地帶都有山莊和青年活動中心，而且柯文哲在市長任期就要求財產回歸台北市，因此從黃國昌到柯文哲應該要民眾黨為過去提出來「救國團歸國家所有」言論負責，｢這是很嚴重為了選舉利益要私吞國家財產」。第二則是「助理費除罪化」，范雲則說，從陳玉珍到牛煦庭的版本，只是表面美化增加助理福利，事實上成為立委補助金額會更高，而各界已經多次表達不贊同貪污合法化。她更說，國民黨若因藍委顏寬恒的壓力在禮拜五表決的話，就請國民黨後果自負，而所有縣市首長候選人，都會仔細睜眼看國民黨的投票紀錄，是不是因為顏寬恒一人的政治前途把貪污合法化？最後則是中天條款，范雲也指出該修法不僅沒被好好討論，而很多媒體學者也不知道中天案，最近中天記者兼主播馬德涉共諜案，中天目前也沒有說明清楚，居然要把已經認定違反廣電相關條例的中天讓它合法化，「媒體有言論自由，但是必須自律、符合國家的法律」。原文出處：快新聞／國民黨太囂張！放話「爭議法案」週五大清倉 綠委批3法最自肥 更多民視新聞報導台股站穩3萬點！羅明才請雞排珍奶慶祝 4萬點再加碼送面膜民眾黨版軍購特別條例「第一條就被抓到漏字」 吳崢大酸「明確個頭」若民眾黨團版軍購特別條例送委？民進黨團震撼回應了

民視影音 ・ 19 小時前 ・ 2 則留言