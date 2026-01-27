陸軍春節加強戰備 海馬士火箭跨區襲澎湖、無人機打皮卡

年節將屆，國防部為使國人瞭解國軍官兵於春節期間的戰備整備實況，援例舉辦「國軍115年春節加強戰備媒體邀訪活動」，由第10軍團整合作戰區內的陸軍部隊，包含第586聯兵旅、第58砲兵指揮部及第602航空旅等單位實施地空整體操演。第58砲指部除了首度進行海馬士多管火箭系統（HIMARS）公開操演，模擬遠距離攻擊占領澎湖離島的敵軍之外，更第一次公開以攻擊型無人機擊毀敵軍車輛。

第58砲指部HIMARS模擬發射。(圖/宋玉寧攝)

操演想定預設為「立即備戰操演」生效時，第586旅機步戰鬥隊在特指部的特戰分遣隊及第58砲指部的防空部隊掩護下，戰備偵巡至新社龍翔營區，阻敵特攻突襲，並藉無人機偵搜／攻擊、地空整體作戰及遠距離火力跨區增援等作戰行動，驗證戰備部隊快速應變制變與協同作戰能力。

操演內容主要模擬敵軍075型兩棲突擊艦發動機降，搭配潛伏的特工猝然對我軍發起攻擊，陸軍採取相對應的快速反制。此次操演特別模擬作戰區以海馬士多管火箭系統實施遠距精準火力跨區增援的科目，展現陸軍因為新興兵力逐漸成軍，具備縱深打擊與整體聯合作戰能力。

第58砲指部攻擊無人機擊破模擬敵軍皮卡的氣球。(圖/宋玉寧攝)

在參演武器裝備部分，第586旅出動CM32/33型8輪裝甲車、CM34型8輪戰鬥車、M60A3型戰車，第58砲指部出動海馬士多管火箭系統、陸射劍二防空飛彈系統，第602旅則出動AH-1W型攻擊直升機、UH-60M型直升機扮演假想敵。操演科目則包括短程防空接戰、敵機降企圖奪控軍事目標、地空整體作戰、無人機攻擊、戰鬥隊實施戰場掃蕩及戰傷救護、海馬士系統火力跨區增援射擊。

陸軍司令部表示，此次操演充分展現陸軍「新訓練、新思維、新裝備、新科技」的蛻變。因應近年敵情威脅型態快速轉變，除持續精進實戰化訓練外，亦積極推動M109A7型自走砲、海馬士多管火箭系統、各型無人機及其反制系統，以及標槍與拖式2B反裝甲飛彈等關鍵裝備的籌購與數量提升，期藉由新裝備與新科技導入，全面提升部隊整體防衛韌性與作戰效能，也籲請國人支持陸軍建制先進武器裝備。

第586旅的M60A3戰車、CM32裝甲車。(圖/宋玉寧攝)

HIMARS系統的彈藥車。(圖/宋玉寧攝)

