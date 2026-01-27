陸軍春節加強戰備 陸射劍二飛彈車進行操演 (圖)

政治中心／綜合報導立法院延長會期即將結束，綠營預料國民黨團會把日前社會爭議太大暫時喊停的幾項法案一次提出來表決，包含黨產條例，民進黨團質問"國家財產為什麼不還"、也要他們別為了幫顏寬恒的貪污助理費解套，量身訂做修法，藍營則說"不管正不正義，立法院的規則就是數人頭"，但民團反斥，認為法案都不符民意。「助理聘任黑箱。」拿起手舉版，公督盟狂轟國民黨團把助理費制度關進黑箱，這個案子可能在本周五延會結束前，被拿來三讀。公民監督國會聯盟理事長張宏林：「國民黨跟民眾黨，在這個會期完全不公布他的助理聘用，用誰都不敢公開的狀況之下，你們憑什麼要來增加立委助理的這些資源，不出席不開會不提案吊車尾的全部都是國民黨。」立法院延會即將結束進入新會期，藍營何時將喊停的爭議法案拿出來三讀，民進黨政府緊盯。（圖／民視新聞）時代力量副秘書長劉品辰：「（媒體報導說）牛煦庭的版本，就是要給有司法審判壓力的立委交代，他就是想要即刻適用就是量身打造，這就是要溯及既往讓現在在打，顏寬恒跟高虹安的官司，可以因此獲得某種程度上的豁免。」痛批助理費除罪化是增加立委小金庫、為政治盟友司法解套的雙重自肥，因阻力過大喊停離島建設條例、讓中天復活的"廣電法修法"、替婦聯會及救國團解套的黨產條例修法。都可能一起闖關。立委（國）賴士葆：「不管爭不爭議在這裡數人頭，請民進黨團也尊重立法院的議事規則。」立委（民）范雲：「既然曾經是國家的，那為什麼到現在，不願意依法歸還給國家，柯文哲市長在市長任期，就要求救國團把財產回歸台北市，不能贊同把貪污合法化，如果國民黨為了顏寬恒的壓力，在禮拜五要表決的話，所有縣市首長候選人都要，大家都會仔細睜眼看著他們的投票紀錄。」立法院延會即將結束進入新會期，藍營何時將喊停的爭議法案拿出來三讀，民進黨政府緊盯。（圖／民視新聞）議場大戰比人頭，民進黨團揚言阻擋到底，民團經濟民主連合也號召周二集結立法院遊行，國會外頭怒吼，告訴在野陣營並非席次多就可為所欲為。原文出處：立院會期倒數！藍白恐強推爭議法案三讀 綠揚言阻擋到底、民團集結抗議 更多民視新聞報導國民黨太囂張！放話「爭議法案」週五大清倉 綠委批3法最自肥藍委批軍購案裝神弄鬼 顧立雄嗆：講了也不聽指民眾黨提軍購刪2關鍵 沈伯洋酸：叫你國防部長

民視影音 ・ 14 小時前 ・ 1 則留言