陸軍東引指揮部實施「忠義操演」（2） (圖)

日本防衛大臣小泉進次郎在本月23日，前往日本最西端、位於沖繩縣的與那國島，對陸上自衛隊在與當地的駐軍進行視察。小泉同時也提到，日本當局正在計畫於距離台灣最近的與那國島，進行飛彈部隊的部署，因此他也趁著此行，向當地村里長說明飛彈部署的相關問題，並希望獲得村民的支持。

鏡報 ・ 1 天前