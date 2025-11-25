陸軍東引指揮部實施「忠義操演」（3） (圖)
陸軍東引地區指揮部指出，25日於防區實施「忠義操演」，目的除磨練幹部指揮程序，更藉由實彈射擊，檢驗兵、火力配置的適切性。（陸軍東引地區指揮部提供）
中央社記者潘欣彤傳真 114年11月25日
