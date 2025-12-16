陸軍桌曆藏「東部戰區」徽章 象徵拒止犯台

（中央社記者游凱翔台北16日電）陸軍推出民國115年度形象桌曆，值得注意的是，在10月篇章，CM-11戰車在彰化、雲林一帶西部濱海公路實施操演圖片中，一處道路禁止標誌上，低調融入解放軍「東部戰區」的徽章，象徵拒止犯台。

陸軍司令部新聞稿指出，明年度形象桌曆以12個主題貫穿全年，封面以「不變的守護」主題標語為視覺核心，呈現出包括M1A2T戰車、海馬士多管火箭系統、Altius 600M攻擊型無人機等新世代戰力，傳遞戰力持續精進、守護承諾不變信念。

值得注意的是，10月篇章中，除了收錄部隊覺知應用套件（TAK）、近程戰術無人機、雲豹八輪甲車戰演訓實況外，也有CM-11戰車在彰化、雲林一帶西部濱海公路實施操演的畫面，陸軍更將解放軍「東部戰區」徽章置放在一處道路禁止標誌上，象徵「拒止」解放軍犯台。

陸軍表示，今年桌曆最大視覺亮點在於雲、水運用，一方面以雲層勾勒若隱若現的戰車輪廓，讓戰備意象輕巧隱身天際線；另一方面透過水田倒影映出聚落景致，增添一層由水面延伸開展的空間感，成為今年度桌曆最具辨識度的雙重意象。

陸軍提到，回顧過去，陸軍在戰備整備、部隊訓練及災害防救等任務努力不懈，無論是扎實演訓或救災，均以守護民眾及國家安全為共同目標。未來將持續調整進化作戰思維與用兵理念，務實推動實戰化訓練，以抗衡嚴峻的敵情威脅，用「不變的守護」捍衛國家主權與民主自由。（編輯：謝佳珍）1141216