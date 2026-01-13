陸軍民聯手演練「登陸台灣」！日媒曝衛星偵獲民用船參與演習

據日媒報導，大陸於2025年夏季在靠近台灣對岸的廣東省海域，與民間大型貨物船舉行了疑似「登陸作戰」的軍民聯合演習。報導認為，這似乎反映出大陸正積極強化「軍民融合」的登陸能力，以強化未來對台軍事行動的多樣化選擇。

大陸去年夏季疑似在廣東附近海域舉行登陸作戰演習。（示意圖／翻攝大陸東部戰區影片）

根據《讀賣新聞》12日報導，透過衛星影像與船舶自動識別系統（AIS）數據分析證實，2025年7月16日，在廣東省汕尾市附近海域，一艘民用大型滾裝式貨輪（Roll-on/Roll-off ship）停泊於海面上，其後方緊隨著11輛排列整齊、正在航行並翻起浪花的水陸兩用裝甲車。日本相關專家分析認為，這極大可能是在進行將水陸兩用裝甲車從滾裝式貨輪進行裝卸的演習。水陸兩用裝甲車能直接從近海駛向灘頭，是執行登陸作戰、投送作戰兵員與裝備的核心武力。報導認為，此舉似為了彌補大陸長期以來面臨大規模海上運輸能力不足的問題。

消息來源指出，參與演習的民間用船舶疑似為大陸大型航運公司營運的「普陀島號」（Putuodao）。該船平時主要運行於遼寧大連與山東煙台之間，但在2025年7月卻異常南下，於該月11日穿越台灣海峽，16日抵達廣東海域參與演習，並於該月21日返回遼寧大連。

根據台灣「國防安全研究院」的報告與《讀賣新聞》的追蹤，「普陀島號」在同年8月再度南下參與軍事訓練。事實上，美國海軍戰爭學院此前也曾指出該船曾於2023年參與過類似的登陸演習。

針對此動向，笹川和平財團高級研究員小原凡司分析，大陸軍方顯然正試圖透過動員民間滾裝式貨輪，建立能從防禦方難以預測的地點投射武力的能力。日本政府官員對此表示，大陸正在傾全力強化海上戰力投送能力，日本將持續嚴密注視相關動態。除了民用貨船，大陸也被發現利用搭載大型移動式棧橋的船隊與軍方協作，顯示其正藉由軍民聯合模式，持續提升對台登陸作戰的實戰化準備。

