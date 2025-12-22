【陸軍沉浸式無人機競賽】即時回饋納設計 提升官兵實戰抗壓

記者張雅淳／專訪

陸軍昨日辦理無人機競賽，除定點起飛、障礙超越等課目檢驗沉浸式無人機操作熟稔度外，更把「即時回饋」納入訓練設計，由教官端明確測驗目標與評分邏輯，學員端則在限時與扣分節奏下找出弱點、立即修正，以提升整體訓練成效。無人機訓練中心教官組組長袁中校指出，此次測驗鎖定操作流程、風險控管與任務節奏等目標，透過計時評比與規範扣分，讓學員在壓力情境中接受檢核。

袁組長強調，此次競賽不只是比速度，更重視「可追溯」的訓練成果；課目設計從起飛、穿越、轉向到目標處置，皆對應部隊未來執行偵察與攻擊支援時可能遭遇的環境與限制。藉由同一套標準統一檢核，不同單位得以在相同門檻下對照差距，並把高度保持、偏航修正、視角切換與攻擊目標等常見失誤，轉化為回到單位後的複訓重點，讓訓練更具方向、成效更可追蹤。

參賽學員花防部裝騎連副排長劉璋憲士官長表示，「以測代訓」最直接的就是壓力感；他強調，「即時回饋」是提升效率的關鍵：測驗結束後，教官依現場觀察，立即指出偏航幅度等問題，並以同一套標準說明扣分原因與改進作法；雖然測驗不重來，但回到訓練階段就能依回饋針對弱項加強，確保未來無人機操作能在限制中穩定完成任務。

無人機訓練中心教官組組長袁中校。（記者張雅淳攝）

花防部裝騎連副排長劉璋憲士官長。（記者張雅淳攝）