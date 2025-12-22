【陸軍沉浸式無人機競賽】速度與精度並重 強化不對稱戰力

記者張雅淳／高雄報導

陸軍司令部「沉浸式無人機飛行訓練競賽」昨日展開，各軍團指揮部首日競賽以「基礎操作」為主軸，接連操作障礙超越、穿越S型廊道6支立柱等課目，透過競賽方式不僅有效驗證單位訓練成果，也進一步強化不對稱作戰能量。

驗證偵察、精準打擊能量

一連2日「沉浸式無人機飛行訓練競賽」昨日在步兵訓練指揮部展開，由陸軍第6、8、10軍團、金防部、馬防部、澎防部、花防部等9支隊伍同場競技，針對基礎操作、創意競賽、戰術運用等項進行實作，期透過同場競技與經驗交流，讓官兵在貼近實戰節奏的情境下磨練技能，並將「精準控制、目標偵察、障礙穿越」等核心能力，轉化為可驗證的訓練指標。

過程中，各隊採3人接力方式進行，包含定點起飛、障礙超越、穿越S型廊道6支立柱、穿越家屋門窗、攻擊目標區等項目。期間，參賽隊員需穩定操作沉浸式多旋翼無人機依序穿越障礙、完成航線對目標發起攻擊，並以小型模擬場地構築城鎮戰家屋情境，過程考驗操控穩定度、航向修正與高度保持等細部能力，也驗證人員在壓力下的判斷速度與手眼協調。

昨日基礎操作競賽採計時制評比，各隊力拚最短時間完成全程，凡未依規定完成指定動作、未確實穿越關卡或攻擊未達標準者，均依規範加計秒數，參賽者不僅要在「速度」與「精度」並重的測驗架構下進行，也要透過更穩定、準確的動作技巧完成各項目操作，有效驗證專業職能。

陸軍無人機競賽，受測單位操作定點起飛，驗證平時訓練成果。（記者張雅淳攝）

基礎操作競賽採計時制評比，各隊力拚最短時間完成。（記者張雅淳攝）