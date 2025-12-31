陸軍演曝「戰爭型態已變」帥化民嘆台軍購難應對真正威脅

大陸29日宣布對台進行「正義使命-2025」演習，面對東部戰區頻頻秀出演習成果，甚至公布AI影片如機器人、機器狼群進攻，以及無人機俯瞰101的片段，引發外界對新型態戰爭的高度關注。面對此次中共軍演，退役中將帥化民直言，現代戰爭早已今非昔比，台灣若仍以傳統戰爭思維與昂貴軍備因應，恐怕難以應對真正的威脅。

帥化民30日在政論節目《中天辣晚報》表示，現在的戰爭型態跟以前已不一樣，「不能再拿老套的方式去應對你沒有辦法抵抗的東西」。帥化民解釋，比如說花了300萬、400萬美金買防空飛彈，對這種隱形的無人機、超高音速飛彈根本沒有攔截效果，而大陸現在所發展的新武器，都是針對美國的尖端武器加以克制且超越的。

帥化民也說明，若是在尖端武器的比較花大筆的軍備，「你能買得到美國真正的高級武器嗎？買不到」，那這樣買美國沒有用的武器只是浪費錢，對保衛台灣的戰爭並沒有好處，而美國也有激光武器，為何台灣不買呢？

談及東部戰區遠火部隊在台灣北部相關海域完成多枚火箭遠程火力實彈射擊，帥化民也坦言自己相當重視此事件，「最便宜的火箭彈打400公里，這個才是要命的」，他也舉例，不僅便宜、射程能到400到500公里，精確程度有衛星導引，而台灣花了這麼多錢、養了300多架飛機，卻都不能用。

不過帥化民也坦言，大陸解放軍此次演習「也真的沒有必要」，因為台灣懂的人都知道大陸有這個（軍事）實力，而任何大國博弈都要展示「和戰兩手」，若兩岸能把和談的門打開，就免於兵凶戰危。他也指出，美中兩國是彼此最大且唯一的敵人，美國可以用日本和台灣來消耗北京，那北京為何不能利用與台灣和談，來團結一致對付美國呢？

