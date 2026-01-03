陸軍演期間管碧玲吃大餐挨轟 尪發聲力挺：歡送有功英雄合情合理

解放軍日前舉行「正義使命-2025」圍台軍演，但海委會主委管碧玲卻遭踢爆與海巡官員南下高雄餐敘，引發爭議。管碧玲的丈夫、前台南市副市長許陽明力挺妻子，並強調當時演習早已結束，歡送有功的海巡英雄合情合理，他還說，面對大陸軍演的新常態，台灣社會應有新的認知與準備，而非無厘頭謾罵。

管碧玲。（圖／中天新聞）

許陽明昨天透過管碧玲的臉書發文表示，多年來他已遠離公務與政治事務，多數的時間，都在關注文化政策與文化資產的論述、搶救與保存，或寫書。幾乎已經忘記自己也曾經是一個「人是政治的動物」，拿過兩張刑法100條「叛亂犯」法院傳票，上過兩次法院「叛亂庭」，一開口就直接認罪，要求法庭趕快依刑法100條規定判死刑，庭上問什麼都說認罪，沒有任何辯駁，就讓檢察庭不知如何再開下去而不悔改的實踐者。

許陽明指出，這幾年他也遠離文化政策與文資保存的領域，只躲在家寫書。甚至有人找他去關注或搶救某某文化資產的邀約，他都婉拒說該換年輕一點的朋友來做了。甚至去年2025年，也婉拒了至少五、六次以上的電視訪問、學術訪談或學術單位的演講邀約。只有最近，實在警覺台灣危機感越來越深重，才覺得已經都七十好幾的年紀了，在溫良什麼？所以才十幾年來，第一次公開署名為文論述政治現實，呼籲讓「行政院長的不副署權」來制衡立法的爆衝。

對於管碧玲陷入新火場，有許多認識與不認識的朋友仗義執言，釐清問題與事實。但許陽明認為，他們不只是在為管碧玲仗義執言而已，更是為台灣仗義發聲，「我今天也要聲明，我揚棄我多年不公開政治評論的隱忍。我要表達作為一個國民與市民的義務，說出我的家國思慮。」

許陽明、管碧玲夫婦。（圖／翻攝管碧玲臉書）

許陽明認為，中國大陸這次的軍事演習新型態，絕對會繼續走鋼索步步進逼。這次開始前所未有的「演習任務完成，但不立刻宣布結束」，一定會成為「沒有定義」的「不定型新常態」。料想我們沒幹什麼，只想防衛做準備而已，也會有一堆人，反而罵我們不應該挑釁刺激中國大陸。中國大陸更可能讓每日的侵擾，達到一種每日「無定義但常態性的不定型軍演」，甚至應該也敢演出「不定地點不定時」，甘冒國際大不諱的「快閃軍演」，企圖用沒有規則、模糊、曖昧、不確定而無法預估的擾動、驚恐與恫嚇台灣的日常。

許陽明說，在海委會年度的擴大會議後，聚餐歡送從現在海委會的海保署草創開始，建樹有功到任副主任委員，服務八年後歸建；與歡送服務46年的分署長，可說是勞苦功高的海上英雄退伍。在此時間點，演習後的隔天，演習已經沒有了，年底擴大會議後聚餐根本沒有問題！歡送惜別資深有功人員更是應該而沒有任何問題！而且任何時刻，都有海巡人員在各海域，不眠不休地執勤守望海疆。請問，有過份了嗎？如果，以後的中國大陸的軍演都不明說「宣布結束」，其實不足為奇，那就是擾台、亂台的步步高升與進逼。某些政治人物或評論員的唱和，我不覺得奇怪。我只是要問一句，日後如果中國大陸軍演都在停止後，但就是不再「宣布結束」，我們要如何應處？

管碧玲。（圖／中天新聞）

許陽明表示，不管中國大陸是否是在「項莊舞劍」意在對美日劃線表意，但其用來祭旗的就是我們，這是我們無可規避，必需全力用心以對的情勢。而一直混淆時序亂罵一通的人，尤其位居廟堂大殿，只會無厘頭罵下台的大員，如果中國大陸以後都來這一套，那以後相關的單位與人員，都不要吃飯睡覺了嗎？台灣的韌性在哪裡？對台灣的日常，我們確實要有新的認知與準備。

