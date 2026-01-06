陸軍演狂發1.9萬則假訊息！2天網攻417萬次 海警1週內2度擾金門海域

中國海警1週內連續襲擾金門海域，海巡強勢驅離堅定守護我國主權。（圖／海巡署提供）

大陸解放軍日前在台灣週邊進行「正義使命－2025」實彈軍演。國安單位統計，中共在軍演期間5天內散布近1萬9000則假訊息，網路攻擊次數也明顯攀升，軍演前2日即累計逾417萬次。此外，中國海警近1週內2度侵擾金門水域，並採「兩兩一組、東西分進」模式，意圖分散我方監控能量，遭海巡署強勢驅離。

海巡署表示，中國海警灰帶襲擾活動不斷，繼去年12月29、30日藉由軍演侵入我馬祖、金門烏坵水域後，復於今（6日）下午於金門周邊海域編隊。第十二巡防區14時許偵獲中國海警船於金門南方水域外分兩處集結，立即調派巡防艇前推至限制水域預置部署；15時10分，中國海警「14529」、「14609」、「14603」及「14533」等4艘船，採「兩兩一組、東西分進」模式，分別自烈嶼南方及料羅東方航入金門限制水域，意圖分散我方監控能量。

廣告 廣告

海巡署預置之巡防艇立即趨前採「一對一」併航監控，拒止其持續深入我方水域，同時透過中、英文無線電廣播，嚴正警告並要求其立即轉向。在海巡全力應對阻止下，中國海警船編隊於17時12分轉向航出金門限制水域。

中國海警1週內接連侵擾我國金門水域，片面破壞區域和平穩定，嚴重影響海域秩序，海巡署予以嚴正譴責。海巡強調，本署肩負捍衛國家主權的責任及使命，即便是強烈冷氣團來襲，海象惡劣，仍全天候維持高強度之監偵作業與勤務部署，捍衛國家主權，守護自由、民主價值的決心，堅定不移，請國人放心。

另一方面，國安局在最新報告中分析，近期國際情勢發展不利中共，包括民主盟友在印太地區的戰略布局、對台軍售，以及日本針對「台灣有事」的論述，使北京藉由突發性軍演展現政治與軍事壓力，意在國際層面削弱對台支持力道。

此外，報告也點出中共內部經濟動能疲弱，投資與外資持續下滑，青年失業與勞資糾紛升溫，社會治理風險增加。透過對外軍演操作，有助於轉移民眾對經濟困境與社會問題的不滿，並塑造對抗「外部勢力干涉」的民族主義情緒。

在實際侵擾層面，共軍同步展開多元認知作戰。國安單位統計，軍演期間5天內散布近1萬9000則假訊息，主要集中於TikTok、臉書、Threads與X等社群平台，並大量運用AI生成影音及國際宣傳，操作「疑美、疑軍、疑政府」論調。

同時，網路攻擊次數也明顯攀升，軍演前2日即累計逾417萬次，以解放軍網軍APT24與BlackTech最為活躍，並鎖定政府機關系統，企圖干擾資安環境與社會信心。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

文化大學後山「香腸伯」癌逝！設攤超過20年 校友哀悼青春記憶中的味道

台南8度凍慘！中南部比北部還冷 專家揭「4大關鍵原因」

免房租卻沒隱私！人妻控公婆親戚「自由進出自家」 衣著不整遭闖入超崩潰