陸軍演癱瘓金門航線！逾百旅客候補滯留 立榮華信緊急加開班機
大陸持續於台海周邊進行軍事演習，導致台灣空域調度受限，對國內航線造成嚴重衝擊。尤其金門航線因空域受控，自今（30）日上午起航班大量取消，僅剩極少數延誤處理班次可飛，金門航空站下午湧現大批候補旅客，現場等待人數接近200人，機場一度壅塞。
民航局指出，今日金門原訂65架次班機中有60架次取消，另有14架次延誤，受影響旅客數估達6000人。軍演影響下，航空公司擔憂飛航後無法返航，加上終端空域受限，紛紛調整班次，造成金門與本島間交通幾近癱瘓。
面對候補旅客大量滯留，立榮航空今傍晚緊急調度加班機自金門飛返台中與台北，疏運滯留人潮。加班班次包括：B7-9362（20:00飛往台中）、B7-9382（20:25飛往台北）、B7-9386（20:55飛往台北），使用機型為ATR 72-600，並自下午3時起現場依候補號碼叫號開票。
除立榮外，華信航空亦宣布加派班機，增開台北—金門往返航班，分別為：AE2063班次19:15自台北起飛、20:35抵達金門，及AE2064班次21:15自金門起飛、22:25返抵台北，提升整體運能，緩解壅塞情況。
金門航空站則提醒民眾，因現場候補人數眾多，今日登記的候補序號將延用至明（31）日。若透過線上系統登記候補者，須於今晚23時前透過電子郵件或候補查詢網頁完成「沿用回報」手續，未回報者將喪失候補資格。
民航局也表示，軍演結束後將立即與航空公司協調，儘速加開航班疏運，並呼籲旅客隨時留意航班即時資訊，以免耽誤行程。航管單位也持續以替代航路、雷達引導等方式確保飛安，同時降低軍演對航運的影響。
