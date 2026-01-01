陸軍演發射火箭炮 栗正傑看落彈區：告訴台灣可涵蓋這2都

中國大陸「正義使命-2025」軍演30日落幕，解放軍從福建平潭、石獅兩地發射27枚遠程火箭彈，部分彈著點落入台灣12海浬領海與24海浬鄰接區之間。退役少將栗正傑表示，落彈區是在基隆、台北的正北方，大概就是在彭佳嶼。這個射程很明顯就是要告訴台灣，解放軍箱式火箭炮PCH-191實彈演習，可以涵蓋到台北市，甚至於桃園等等。

栗正傑昨(上月31日)在中天《將軍來了》節目中表示，解放軍30日的實彈演習，所公布的PCH-191火箭炮，是隨時可以替換的，發射箱是模塊組化，可以換成6管式或8管式。以裡面的火箭來講，有直徑300公厘、370公厘火箭炮，依據任務需要，來做適時的更換調整，射程最遠，可以到達500公里，一般也都可以打到300公里那麼遠。換句話說，可以涵蓋到我們全台灣所有每個角落。

栗正傑指出，中國大陸30日發射的陣地有兩個地方，一個是從平潭發射，平潭距離台灣70海浬，大約是140公里，是我們台灣跟大陸最窄的一個地方，所以這個地方威脅性是很大的。以距離140公里來講，如果以這個火箭砲射程，可以達到300公里，也就是說，從平潭發射的話，大概整個台北、北部地區都在它的射程範圍之內。但它30日在平潭發射17枚，落彈區是在基隆、台北的正北方，大概就是彭佳嶼這個地方。

栗正傑接著點出，那為什麼要射擊彭佳嶼這個地方，落彈區跟平潭直線距離超過200公里，如果說以平潭為圓心，落彈點為半徑的話，若畫一個圈，幾乎台北市都包括在裡面，這是第一個對北部地區的威懾，這個射程很明顯的就是要告訴台灣，箱式火箭炮PCH-191可以涵蓋到台北市，甚至於桃園等等。

