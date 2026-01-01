陸軍演藍白擋軍購 賴清德憂國際誤解台灣
[NOWnews今日新聞] 總統賴清德過去提出1.25兆國防預算，卻被藍白以人數優勢卡在立法院無法審議，賴清德在今（1）日上午發表新年談話後接受媒體提問，強調和平無價，戰爭沒有贏家，對和平要有理想但不能是幻想，一定要靠實力才能夠獲得，因此投資國防就是投資台灣，因此這筆預算被耽擱，坦言憂心讓國際社會誤會台灣保衛自己的決心，更感嘆當中國軍演國際社會同聲譴責之際，「在野黨仍然替中國找藉口」。
對於立法院藍白以人數優勢擋國防預算，賴清德表示，和平無價，戰爭沒有贏家，但對和平必然要有理想，不能夠有幻想，和平一定要靠實力才能夠獲得，不是單憑一紙和平協議，或接受侵略者的主張，就能達成和平。
賴清德說，投資國防就等於在投資和平，此次中國軍演可以看得出，解放軍演習的科目裡面有特別針對台灣新增加的戰力，作為假想敵來演練，就可以看得出來，這次軍購的項目，對台灣的國防安全是必要的，這筆國防預算是台灣向國際社會展現守護國家決心，維護區域和平發展也是必要，所以如果預算持續被耽擱，坦言擔心國際社會會誤解台灣決心。
賴清德表示，自己非常期待，在野能基於國家利益與國家安全通過這筆預算，讓台灣更有力量達到守護國家、保護民眾安全的目標，而此次中國軍演，民主國家無不同聲譴責中國破壞台海和平穩定，國際社會多年來也一致認為，中國才是破壞兩岸和平的麻煩製造者。
賴清德感嘆稱，但比較可惜的是，當國際社會同聲譴責中國的粗暴的時候，在野仍然替中國找藉口，希望朝野能夠團結，也只有團結、不要分裂，才不會讓中國得到錯誤的訊息，可以輕易侵略台灣。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
揭新年推動4大總目標！賴清德對藍白遞橄欖枝：願赴立院報告
藍白不審總預算 賴清德：國家權益和國家發展不應是籌碼
2026元旦升旗！賴清德、韓國瑜總統府同框互祝新年快樂 高唱國歌
其他人也在看
郭正亮曝「賴清德又要抓狂」：台灣有史以來最危險總統
總統賴清德近日受訪稱共軍幾十年未越雷池因「實力不到」，隨即出現解放軍「正義使命」圍台演習，連Threads投票也一面倒歸咎於賴清德。前立委郭正亮直指對岸30日軍演，可能預判到賴清德元旦演說會狂飆，且未來半年賴還會一再抓狂，真的是有史以來最危險的總統。中時新聞網 ・ 11 小時前 ・ 152
中共頻軍演！PTT喊「出現1訊號快跑」 專家揭5訊號
中共頻軍演！PTT喊「出現1訊號快跑」 專家揭5訊號EBC東森新聞 ・ 17 小時前 ・ 127
共軍圍台軍演、國防預算卻卡關！在野5度封殺「1.25兆國防預算」 10名藍白立委名單曝光
[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導共軍在29日、30日連兩日在台灣周邊進行大規模軍演，甚至射擊範圍比以往更接近台灣，同一時間立法院程序委員會30日開會，安...FTNN新聞網 ・ 23 小時前 ・ 560
藍白合慘破局？鄭麗文暗指明年徵召「他」選新北 黃國昌回應了
即時中心／黃于庭報導朝野各黨派持續布局2026九合一大選，民進黨拍板綠委蘇巧慧出戰新北市長，國民黨則以台北副市長李四川、新北副市長劉和然呼聲較高。國民黨主席鄭麗文昨（29）日說，黨內協調不至於走到初選，不過考慮李四川還有任務在身，「看我講得這麼白了」，被外界解讀為表態徵召。對此，日前正式宣布參選的民眾黨主席黃國昌今（30）日回應，尊重國民黨內民主程序。民視 ・ 1 天前 ・ 159
共軍圍台軍演綠轟蔣萬安 她這句話反嗆
[NOWnews今日新聞]台北上海雙城論壇週（28）日落幕，中國解放軍東部戰區昨（29）日宣布「正義使命-2025」為名，在台灣周邊實施針對性軍事演習。綠營大轟中國的軍事威脅行為是在洗臉參加雙城論壇的...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 156
解放軍圍台軍演！「昔批賴魯莽」美專家：軍備競賽台灣無勝算
解放軍東部戰區29日、30日進行「正義使命-2025」對台圍島軍演，曾抨擊總統賴清德「魯莽」的美國智庫「國防重點」亞洲事務主任高德斯坦（Lyle Goldstein）指出，中國大陸在兵力上有壓倒性優勢，且武器品質與訓練水準上也處於領先，「這是一場台灣幾乎毫無勝算的軍備競賽」。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 203
只有立委能罷免總統？翁曉玲提修憲：人民應享有直接罷免權
國民黨立委翁曉玲針對現行《憲法》增修條文規定僅立法院有權罷免正副總統之限制，提出修憲草案。她主張應將罷免提案權開放給人民，只要經選舉人總數1.5%以上提議、10%以上連署，即可直接提出總統罷免案，打破目前僅能由國會發動的限制。中天新聞網 ・ 22 小時前 ・ 109
解放軍展開圍台軍演 小艦長一張圖要台灣人「自立自強」
解放軍展開圍台軍演「正義使命-2025」，在台海週邊5大區域進行實彈演練。同時間美國總統川普稱台海軍演「無需擔心」，小艦長呂禮詩則在臉書PO出一張美軍航母的部署圖，稱台灣人恐怕要「自立自強」。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 41
中共軍演覆蓋七星岩島礁 專家：侵門踏戶
[NOWnews今日新聞]共軍東部戰區宣佈，從12月29日開始，組織「正義使命-2025」演習，並一口氣公布環繞台灣周邊的各演習區具體座標，表示將於12月30日8時至18時，在演習區內進行重要軍事演習...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 227
共軍實彈射擊散落我24浬線周邊！顧立雄坐鎮掌握痛批中共高度挑釁
[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導國防部今（30）日表示，自今早9時起，共軍福建地區遠火部隊，針對其所劃設北部目標區進行一波實彈射擊，落彈區散布在我24浬...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 279
不只黨內互打還有「姊弟互打」謝衣鳳、謝典林彰化謝家挑戰「府會完全制霸」是高難度豪賭
[FTNN新聞網]文／孫偉倫國民黨彰化縣長候選人提名競爭開始升溫，最受矚目的是同時分別擔任中央國會議員、地方議會議長的「謝家姊弟」謝衣鳳、謝典林，現也有...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 14
新竹縣長藍營三搶一 楊文科官邸辦協調會 林思銘確定退出
地方中心／綜合報導2026國民黨新竹縣長由誰出線，立委林思銘、徐欣瑩，以及現任副縣長陳見賢，三人都表態參選。新竹縣長楊文科週二中午在官邸和三人面對面協調會，最後林思銘決定讓賢退出，但如何決定出人選，還沒共識。楊文科表示，今天只是交換意見，並非定生死、選邊站。黑頭車出入新竹縣長官邸，國民黨副主席李乾龍、前縣長邱鏡淳都出席，因為2026新竹縣長之戰，黨內出現三搶一局面，週二中午新竹縣長楊文科和黨中央，面對面和三人協調。新竹縣長楊文科：「今天也非常感謝林思銘委員，他決定讓賢，他不參選這一次黨內提名參選，今天只是交換意見不是定生死，事實上我們也不是選邊站，而是為了選舉勝利來鋪路。」立委林思銘將退出國民黨新竹縣長初選（圖／民視新聞）協調一個多小時，最後立委林思銘決定讓賢，退出初選，讓徐欣瑩、陳見賢繼續溝通。立委（國）徐欣瑩：「協調的結果就是，目前還沒有辦法確認一組出來，黨中央有特別傳達，我們鄭麗文主席的指示，要在明年三月以前各縣市的人選，都要確認。」初選人選，明年三月前才會確定，不過黨內卻出現雜音，認為徐欣瑩2015年曾脫黨參選，忠誠度有問題。國民黨立委徐欣瑩、新竹縣副縣長陳見賢（圖／民視新聞）立委（國）徐欣瑩：「但是我表達我相信，絕對不是我們在場的同志，我當時我就說，化做春泥更護花，2015年的時候在立法院，跟在野黨的立委，成立了一個立院新聯盟政團，讓整個在立法院，國民黨加立院新聯盟，2比2對抗在野黨。」陳見賢也發出聲明，強調目標始終如一，將繼續勤走基層，兩人都表達選到底的決心，新竹縣長由誰出戰，恐怕還有得喬。原文出處：國民黨新竹縣長誰出線？ 林思銘確定退出「這兩人」將再協調 更多民視新聞報導媒體曝多位藍委赴廈門參加台商活動 傳中國藉機接觸在野確保「沒有意外」傳翁曉玲.葉元之等8藍委集體赴中? 綠酸:假交流真領旨陳進興病逝「享耆壽93歲」楊文科不捨：他像另名「造山者」民視影音 ・ 1 天前 ・ 2
共軍演習射PCH-191遠程火箭砲 專家:模擬摧毀海馬士
共軍圍台演習第二天，出動各軍種、大量武器，但沒有外界預期的射飛彈，而是模擬摧毀我國對美採購的「海馬士」多管火箭，並秀出「遠程火箭彈」打擊，我國軍事專家分析，這次共軍的「PCH-191火箭彈」，就像「中國版海馬士」，造價便宜，可連發多炮，意圖針對我國北部以外、空防能力弱的關鍵基礎設施。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 16
海巡「中英文」廣播驅離中國海警船 網友讚爆
台北市 / 楊喻晴 彭冠霖 簡宏圻 報導 中共近日片面宣布對台軍演，我國軍方也大秀軍事肌肉，包括公開地表最強M1A2T戰車實彈射擊畫面，來回應解放軍圍台軍演。而一名海巡女隊員，以流利中英文廣播，嚴正警告中國海警船，立即轉向離開，還說「為確保你們國家發展，請為台海和平，審慎行動！」，堅毅沉穩的態度與神情，也受台灣網友大讚。海巡人員說：「否則我船將依法採取必要行動，海上穩定才能確保你們的國家發展，請為台海和平審慎行動。」語氣堅定沉穩不卑不亢，紮著俐落馬尾的海巡人員，廣播驅離中國海警船，表明若不審慎行動，中國將受到世界制裁，如果中文聽不懂也沒關係。海巡人員說：「請為台海和平審慎行動。」台灣海巡超溜英文捍衛台海和平， 對比中國海警 ，原本來想展現他們閩南語「嘛會通」。中國海警人員說：「我是福建海警14609艦，我艦正在轄區海域開展執法巡查。」台灣網友聽完卻說抱歉聽不懂是無效溝通，還拿蔡依林的歌名回應「你怎麼連話都說不清楚」，更有不少人感謝中共海巡，證明我們的台語和中國閩南諸語真的不一樣。而面對中共近日片面宣布對台軍演，國防部下令三軍啟動立即備戰操演， 還公開 地表最強M1A2T戰車實彈射擊訓練畫面 ，以兇猛火光大秀軍事肌肉回應共軍圍台行動，30日清晨6點起24小時內，國防部也偵獲77架次共機，其中35架次逾越海峽中線，還有17艘共艦8艘中國公務船擾台。總統賴清德說：「中國對台灣軍演非單一事件，從平時的整備戰備，到各項即時應處都能做到，成為一支可恃、可靠、可持續的防衛戰力。」確保國家安全與人民福祉]]，國軍和海巡聯手，從空中、海域到陸地，一一建立重層防護網，絕不讓共軍越雷池一步。 原始連結華視影音 ・ 20 小時前 ・ 發起對話
共軍射擊27枚火箭彈 國防部證實「落點史上最接近台灣」
政治中心／綜合報導中國對台軍演今天進行實彈射擊，根據我方監控，兩波時彈射擊共發射27枚多管火箭，落點是史上最接近台灣的一次軍演，不過我軍充分掌握解放軍動態，更釋出監控共軍的12種軍機艦畫面。總統賴清德和國防部進行視訊會議時也強調，台灣不升高衝突、但面對威脅、絕不讓步。民視 ・ 21 小時前 ・ 24
羅智強：中共步步進逼都是賴清德的錯 林月琴：我聽過最好笑的
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導民進黨立委林月琴今(12/30)表示，藍委羅智強稱：「賴清德總統喪權辱國、讓共機飛越海峽中線、中共會步步進逼是賴清德的錯！...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 34
快訊／中國圍台軍演Day2實彈射擊！國防部17:30再開臨時記者會
中國解放軍29日起展開圍台軍演，今（30）日還進行實彈射擊。國防部稍早宣布，傍晚5時30分將舉行臨時記者會，對於應處作為進行說明。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 10
嚴厲譴責中共軍演 盧秀燕喊話總統：儘速化解兩岸對立
中共展開突襲式圍台軍演，並將進行實彈射擊演練，台中市長盧秀燕今（30）天上午在市政會議前，針對中共軍演發表看法，她強調「戰爭不能帶來和平」，所有危害台灣人民生命財產的行為，都予以嚴厲譴責，更喊話希望總台視新聞網 ・ 1 天前 ・ 5
2026年元旦！卓榮泰曝新年願望：盼總預算、國防特別預算等儘速付委審議
今天是2026年元旦，行政院長卓榮泰也許下新年的願望，包括今年中央政府總預算，請立法院儘速付委審議；強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例及預算，請立法院儘速付委審議；行政院版財政收支劃分法，請立法院儘速付委審議；中選會新人事案，請立法院儘速行使同意權。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 3
後備幹部Line群「唱衰台灣、讚揚共軍」 遭轟吃裡扒外｜#鏡新聞
中共軍演逼近，國軍的後備幹部竟然有人在唱衰國軍？新北議員在臉書曝光多張後備幹部LINE群組截圖，裡面不但被中國抖音短片洗版，帶頭唱衰台灣，大力讚揚中共解放軍，讓網友砲轟這些要作戰的後備軍人現在是吃裡扒外嗎 。對此後備指揮部也發出新聞稿證實，有兩人因為不當言論，已經被踢出群組，後備幹部肩負重要責任，更應該嚴守行政中立原則。而今天(12/30)上午，行政院長卓榮泰在經發會上也向在野黨喊話，呼籲應該盡速通過國防預算。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 7