陸軍演誰責任？網路投票「賴清德VS蔣萬安」94%網友怒表態

大陸解放軍今日宣布將展開「正義使命-2025」演習，綠營趁機開酸台北市長蔣萬安才剛從雙城論壇返回，大陸就宣布軍演。然而據中天政論節目《大新聞大爆卦》所做的網路民調顯示，高達94%網友認為總統賴清德近日受訪稱對岸「幾十年來沒有越雷池一步，是因為實力不到」，恐才是刺激軍演的主因。

總統賴清德。（圖取自賴清德臉書）

陸方今天（29日）宣布將展開「正義使命-2025」演習，綠營趁機帶風向，綠委吳思瑤發文稱這是對岸「給蔣萬安帶回的伴手禮」，酸蔣萬安帶回踢到鐵板，還要輕信、取悅對岸嗎。然而，粉專「不禮貌鄉民團」則在臉書痛批，現在一堆綠營側翼和立委開始洗地，說這是蔣萬安的責任。但賴清德28日在專訪問中說中國大陸幾十年來沒有越雷池一步，是因為實力不到，結果大陸今日就突襲宣布圍台軍演了，怒轟「挑釁闖禍完，就只會甩鍋？這什麼總統」。

圖取自中天政論節目《大新聞大爆卦》YT。

對此，中天政論節目《大新聞大爆卦》今日也立即在節目進行中針對「中共為何突然宣布『正義使命-2025』圍台軍演？」進行網路民調，經過約1個半小時投票，5289人次投票結果顯示，94％認為原因是「賴清德說『中共至今沒武統因實力不夠』」，6％認為是「蔣萬安赴大陸雙城論壇交流」。

許多網友在Youtube粉專留言表示「大陸環台軍演來了，台獨民進黨快去嗆阿，快去抗中保台阿，不是備戰了嗎？沒路用俗仔賴萊爾。台灣人要和平要交流要對話，兩岸就是一家親」、「民進黨意思是蔣萬安可以指揮或唆使解放軍圍台軍演」、「挑釁大陸還不夠，還要得罪美國爸爸？萊爾真會這麼蠢」、「賴清德、黑熊、青鳥抗中保台獨不是很厲害嗎？趕快去跟解放軍打啊」。

