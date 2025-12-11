陸軍濁水溪火砲射擊訓練榴彈誤落 藥包送驗釐清

（中央社記者鄭維真彰化11日電）陸軍教育訓練暨準則發展指揮部所屬砲測中心進訓部隊，4日於濁水溪北岸執行火砲射擊訓練，榴彈誤落致3戶民宅受損；陸勤部彈藥處今天表示，初步研判為發射效能異常，已將藥包送驗釐清。

砲測中心進訓部隊4日上午9時30分許，於濁水溪北岸執行火砲射擊訓練，不明原因造成155公厘榴彈誤落民宅，導致彰化縣溪州鄉大庄村3戶民宅局部受損，軍方立即前往慰問向居民致歉，並負責損壞民宅修復事宜。

民主進步黨彰化縣議員李俊諭今天為此於溪州鄉覆靈宮廣場開座談會，邀集國防部、民進黨立委黃秀芳與陳素月團隊代表、彰化縣政府、彰化縣溪州鄉公所及村長等相關人員與會。

李俊諭說，軍方訓練成了百姓無妄之災，幸好此事件未造成人員受傷，否則後果不堪設想，當地居民心生恐懼，擔心類似事件再發生，無法安心居住。

大庄村長陳元振說，溪州有8村位處彈道下方，且有陣地、目標區，希望國防部評估調整射擊位置，並加強操作管控，同時應依危害程度重新檢討回饋金分配方式。

針對榴彈誤落原因，砲測中心表示，4日射擊相關訓練皆按標準作業程序，包括彈藥提領、藥包重量等都確保無安全問題才會射擊，前3發均正常，第4發誤擊是因藥包從砲管噴出，研判藥包有問題。

陸軍後勤指揮部彈藥處說明，初步調查該枚榴彈原射擊距離應有4800公尺，實際落彈距離僅2010公尺，發射效能異常，彈藥準備作業均依程序完成，另檢視近10年射擊紀錄，這型藥已射擊2萬餘發，僅此1發異常，屬偶發個案，當天已通令全軍停用此批藥，並將藥送化驗以釐清肇因。

彈藥處表示，國軍發射藥每年會請專業單位化驗，這次意外事件發生後，後續會請軍備局再複驗，確保品質。

此外，溪州鄉公所指出，國防部敦親睦鄰經費與砲擊演練天數有關，今年為新台幣1260萬元，明年增為1380萬元；其中，今年8村各分配87.5萬元回饋金，因許多村民反映沒實際拿到回饋金，因此明年發放給8村共約1萬1000人，每人500元生活補助金，各村整體分配款則相對調降。（編輯：謝雅竹）1141211