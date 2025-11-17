陸軍無人機「駕訓班」要過這些關卡 基礎訓練4周即可開飛！

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國軍各單位致力於建立無人機戰力，在力求每位官兵都有具備操作無人機能力的前提下，陸軍開辦的無人機訓練中心已建立為期4周的「基礎操作班」，官兵打下學科、術科基礎後，不僅具備貼近戰場環境的「野戰飛行」操作技術，還獲得考取民航局無人機執照的能力，為參加後續高階班隊與任務運用的打下重要基礎。

國防部長顧立雄月初到立法院進行專題報告時，曾說明國軍現有無人機培訓單位與機制，國軍現有專責軍種無人機訓練機構有4個，分別為陸軍無人機訓練中心、海軍專長訓練中心、陸戰隊專長訓練中心及空軍航院技訓中心，計有「無人機師資班」等10類擴充訓練量能。另規劃第1、2類監偵型無人機飛行訓練，由部隊師資施訓簽證，擴增三軍部隊無人機基礎戰力。

其中，陸軍無人機訓練中心是培育逾10萬地面部隊相關素養的訓練重鎮，根據軍方消息指，該中心的第一關為「基礎操作班」，訓期約4周，但不是每個人都可以順利參與，因為，學員需先參與「先期科學量化篩選」，藉此篩選學員能否進入班隊。

隨後，教官透過「油門反應訓練器」、「六軸反應訓練器」與「繫留式無人機」等訓練，觀察學員的手眼協調、方向判斷與油門穩定度，不僅能篩選出具備操作潛力的官兵，也能提前排除因空間感不足或判斷延遲造成的訓練風險，確保後續飛行操作能在安全條件下進行。

獲准參訓的學員接著習得「無人機基本原理」、「飛行安全規範」、「飛行風險辨識」等項目，同時也要理解民航局操作證所要求的限航區域、飛航法規等內容，讓其具備考照知識，以及如何在複雜空域中，避免違規與危安風險。

國軍媒體《青年日報》報導，學會學科課程的學員，接續進入實際操作階段，首先參與「室內、外基礎飛行操作」課程，訓練學員操作「定點起降」、「4面停懸」、「8字水平圓」、「側向移動」等民航局測驗課目，並逐步增加距離變化等條件，藉由大量反覆操作，讓學員在失誤中修正動作建立肌肉記憶，能在不同場景下保持機體穩定能力。

訓期最後，學員須參加「野戰飛行測驗」，模擬實際戰場環境，測考官設立指定偵察目標，要求學員以無人機執行偵蒐任務，完成影像回傳與座標標定，檢驗學員能否將操作技巧與戰術運用結合，展現無人機在戰場監偵及情報蒐集中的戰力價值。

