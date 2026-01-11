陸軍營區內扮「戰神賽特」狂拉霸！2阿兵哥遭憲兵抓包…敗壞軍紀下場曝

記者陳弘逸／台南報導

陸軍２名現役軍人在營區內玩賭博拉霸，犯在營區賭博罪，分別處拘役40天、30天。（示意圖／翻攝自中華民國陸軍臉書）

台南陳姓、楊姓現役軍人，去年在陸軍第四地區支援指揮部台南乙型聯合保修廠營區內，用手機連線「金富翁娛樂城」遊玩網路賭博網站，被憲兵查獲送辦，2人都自白認罪，法官認為，行為助長投機風氣外，更敗壞軍紀，侵蝕部隊戰力，審理後，將2人依在營區賭博罪，分別處拘役40天、30天，皆可易科罰金，可上訴。

判決指出，陳男、楊男為現役軍人，2025年4月在陸軍第四地區支援指揮部台南乙型聯合保修廠服役期間，在那拔林營區內，用手機連線「金富翁娛樂城」網路賭博網站，並以暱稱「戰神賽特」遊玩拉霸遊戲，遭憲兵查獲，依法送辦。

偵查期間，陳男、楊男都自白認罪，被依陸海空軍刑法第75條第1項在營區賭博財物罪起訴，並向法院聲請簡易判決處刑。

法官認為，陳男、楊男在營區內透過網路至賭博網站簽注賭博，除助長投機風氣外，更敗壞軍紀，侵蝕部隊戰力與軍隊紀律，考量無前科，審理後，將兩人依陸海空軍刑法第七十五條第一項前段之在營區賭博罪，分別處拘役40天、30天，皆可易科罰金，可上訴。

