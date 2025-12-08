陸軍爆逾60士官兵供詐團「人頭帳戶」！每月價碼曝光 馬防部證實

陸軍馬防部爆官兵提供帳戶給詐團做人頭戶使用，高達60人以上。示意圖，非當事人。（翻攝陸軍臉書）

陸軍馬祖防衛指揮部驚傳有士官與詐團勾結，高達60名以上弟兄提供人頭帳戶給詐團使用，每人代價1個月3千至5千元。對此，馬防部證實並強調勿枉勿縱，將已確定涉案官兵以「國軍官兵涉詐欺案件懲罰參考基準表」依情節輕重，核予適處，依法究辦。

《中時新聞網》今（8日）報導，詐騙集團吸收士官兵後，透過「老鼠會」方式，以一個月3千至5千元不等金額，收購大批國軍弟兄帳戶，做為人頭帳戶使用，傳涉案人數高達60人以上。

陸軍馬祖防衛指揮部說明如下：

針對媒體報導「逾60士官兵賣帳戶遭法辦 」乙情，陸軍馬祖防衛指揮部今（8）日表示，本案係由連江地檢署發動，透過軍司法聯繫窗口，與馬防部共同查獲犯嫌，全程秉勿枉勿縱、刑懲併行原則，將已確定涉案官兵以「國軍官兵涉詐欺案件懲罰參考基準表」依情節輕重，核予適處，並依法究辦。

馬防部強調，案發迄今均依法主動查察、速辦速決，同時完成戰備編組兵力調整，在兼顧防區戰備不墜前提下，將影響降至最低；另持恆落實法紀教育，建立守法觀念，確維部隊純淨。

