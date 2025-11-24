陸軍特戰兵力調整 涼山特勤隊、海龍蛙兵移編特戰指揮部

陸軍航空特戰指揮部下轄2個最強的特戰單位，包括兩棲偵察營（俗稱海龍蛙兵）與高空特種勤務中隊（俗稱涼山特勤隊，ASSC），於今年10月中旬同步完成重大編制調整。2個單位已從原本直屬航特指揮部，改隸至特戰指揮部，藉此整合特戰部隊的戰力，提升整體作戰效能。

陸軍涼山特勤隊。(圖/軍聞社)

據「中時新聞網」報導，軍方人士證實，兩棲偵察營與高空特勤隊目前處於「假編成」狀態，預計2026年元旦起將正式編成。未來這2個單位的主要任務，將配合國軍濱海作戰模式進行訓練與任務調整，而2個單位的營長及隊長編階仍維持中校層級。

在部署調整方面，過去常年駐守金門、馬祖與澎湖外島的兩棲偵察營，任務重心向來配置在金門與馬祖。目前國防部依據戰略調整，已將兩棲偵察營及儲訓隊從金門移防澎湖。軍方人士指出，澎湖的訓場範圍較大且設備新穎，更重要的是能配合美軍訓練能量加大。不過金門、馬祖仍將部署小規模的海龍蛙兵駐防，不會全面裁撤。

陸軍海龍蛙兵。(圖/軍聞社)

高空特勤隊是國軍的三棲特戰部隊之一。1980年，陸軍將偵搜中隊與特勤連潛龍排併編組成特種勤務中隊，駐地位於屏東縣涼山，因此俗稱「涼山特勤隊」。該隊以執行反突擊、反劫機、反劫持、反破壞等警備治安任務為主，訓練首重三棲突擊滲透作戰，主要任務包括敵後空降滲透擾敵、破壞敵軍軍政設施和指揮所等。

陸軍特指部武漢營區。(圖/Google Maps)

