陸軍特戰繩降畫面用中資軟體剪輯 馬文君質疑機密直傳中國 3

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／南投報導

陸軍日前釋出一段特戰部隊繩降訓練的畫面，卻被發現片尾有醒目「CapCut」中國軟體商標。立委馬文君今（29）日質疑，該公司去年6月發布新條款聲明，若將素材上傳雲端編輯，「剪映」可無限制使用素材，這段時間不知有多少演訓影片已上傳剪映雲端，洩漏多少機密。

馬文君認為，陸軍雖然使用剪映國際板剪輯，但畢竟是中國軟體，且在該公司2025年6月發布的新條款聲明，若將素材上傳雲端編輯，剪映可以無償、無限制使用素材，並永久作為商業、非商業用途使用。

馬文君表示，這再再顯示國防部雖然一再禁止部隊使用中資設備、產品、零組件，卻一再發生官兵不慎使用的狀況，產生軍機可能外洩疑慮，基層士兵沒保密危機意識，就連上級軍官及陸軍高層也沒意識到問題嚴重性，還讓有爭議的影片釋出媒體。

馬文君進一步說，國軍不是沒有編列預算，為何不循正常管道購置無中資疑慮的正版軟體供官兵使用，卻貪圖免費軟體使用於訓練影片剪輯，產生可能的洩密疑慮。

馬文君舉例，美軍就非常重視工具、裝備、設備、網路等都進行嚴格管制，尤其軍事訓練有涉及軍備型號、訓練模式，更要加強管制，甚至若要傳播，都需要經過審查。但現在國軍爆出用中資軟體剪輯，國防部也有責任徹查，到底從哪裡剪輯、怎麼散佈，也應該要重視國軍在保密或是相關訓練是不是嚴重不足。

馬文君強調，從行車紀錄器買到中國製淘寶貨，再到使用中資軟體剪輯演訓影片，國軍每天都在強調保密、強調敵情威脅，結果自己卻將機敏訓練畫面送上中資雲端。她痛批，這種矛盾與荒謬，國防部難道看不見嗎？

照片來源：取自馬文君臉書

