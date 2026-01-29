陸軍特戰繩降訓練影片竟用中製軟體 馬文君：有洩漏機密風險

國民黨立委馬文君。 圖：張良一/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 陸軍日前釋出一段特戰部隊「繩降訓練」影片，畫面中官兵從黑鷹直升機精準降落、突破地形限制投入作戰，但影片片尾卻意外出現中國剪輯軟體商標。國民黨立委馬文君質疑，有洩漏機密風險。對此，陸軍回應，是作業人員臨時以手機剪輯影片，對於發生錯誤，未來會謹慎小心。

一聲令下，黑鷹直升機懸停時，特戰部隊官兵，繩降突擊精準到位，要突破地形限制，迅速降落投入作戰，但陸軍釋出的訓練片段，卻在片尾出現中國軟體商標。影片雖是使用國際版剪輯，不過根據該公司發布的最新條款，已明確指出要透過本服務上傳內容時，便也允許同步上傳到伺服器，能夠無償、無限制的使用素材，並永久作為商業、非商業用途使用。

廣告 廣告

馬文君表示，「它可能會洩露到我們有一些裝備的型號，或者訓練的模式等等，這個在軍中的影像傳播其實這是都被非常高度重視，那管制也非常嚴格，其實我們在這個部分有非常大的漏洞。」

對此陸軍回應，是因作業人員臨時以手機剪輯影片，也是第一次下載該應用程式作業，發生錯誤未來會謹慎小心，但馬文君反加大火力，抨擊陸軍缺乏敵情意識。並指出，「這些的訓練其實就是把我們的，整個相關的過程模式其實都會透露出去，那就這個部分國防部要有一個因應的作為。」

此外，民進黨立委沈伯洋也提醒，使用中資背景軟體，恐怕面臨數位滲透威脅，考驗軍方如何拆彈。沈伯洋指出：「剪輯相關的你一定會必須要讓它做素材的讀取，或者讓它可以讀你硬碟的資料，所以在這個狀況之下呢，絕對是有這個所謂資料外洩的風險。」

查看原文

更多Newtalk新聞報導

多個集團軍「進京勤王」救張又俠? Flightradar24顯示北京直升機起降頻繁

習近平下一個抓「他」? 《推背圖》預言軍人帶「弓」 李克強、張又俠之後是....