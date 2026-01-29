陸軍用中資APP剪輯特戰片 馬文君質疑演訓機密「直送中國」

〔記者劉宛琳／台北報導〕陸軍日前釋出一段特戰部隊繩降訓練的畫面，使用中國的影片編輯軟體「剪映」(CapCut)國際版剪輯，片尾更出現軟體商標。國民黨立委馬文君表示，該公司去年6月發布新條款聲明，若將素材上傳雲端編輯，剪映可無限制使用素材；她質疑，這段時間不知有多少演訓影片已上傳剪映雲端，洩漏多少機密。

馬文君指出，問題在於，陸軍雖然使用剪映國際板剪輯，但畢竟是中國軟體，且該公司2025年6月發布的新條款聲明，若將素材上傳雲端編輯，剪映可以無償、無限制使用素材，並永久作為商業、非商業用途使用。

馬文君表示，這再再顯示國防部雖然一再禁止部隊使用中資設備、產品、零組件，卻一再發生官兵不慎使用的狀況，產生軍機可能外洩的疑慮，基層士兵沒保密危機意識，就連上級軍官及陸軍高層也沒意識到問題嚴重性，還讓有爭議的影片釋出媒體。這段時間不知有多少演訓影片已上傳剪映雲端，洩漏多少機密。

馬文君說，國軍不是沒有編列預算，為何不循正常管道購置無中資疑慮的正版軟體供官兵使用，卻貪圖免費軟體使用於訓練影片剪輯，產生可能的洩密疑慮。

馬文君批評，從行車紀錄器買到中國製淘寶貨，再到使用中資軟體剪輯演訓影片，國軍每天都在強調保密、強調敵情威脅，結果自己卻將機敏訓練畫面送上中資雲端，這種矛盾與荒謬，國防部難道看不見嗎？

