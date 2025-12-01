陸軍盃手榴彈基本投擲 展扎實訓練成果

記者葉軒瑜／綜合報導

「陸軍盃」競賽昨日於陸軍步兵訓練指揮部正式展開，首日由各單位進行「手榴彈基本投擲」項目，官兵動作確實、士氣昂揚，充分展現平時訓練的扎實成果與向心，競賽過程更秉持「勇於挑戰、力求突破」的精神，全力以赴，完成每一次投擲。

手榴彈投擲是單兵近戰的關鍵戰技，「陸軍盃」參賽官兵在限定時間內完成助跑、蓄勢、身體旋轉，帶動手臂奮力擲出，不僅考驗官兵的臂力與協調性，更檢驗其在競賽壓力下的專注度。競賽過程各單位彼此加油打氣，展現良性競爭與團隊默契，使整體賽況氣氛熱烈。

蘭陽地區指揮部指揮官許少將表示，透過此次競賽能驗證官兵基礎戰技，以及在壓力中淬鍊臨場反應與心理素質；並強調，部隊將持續以扎實訓練為核心，精進每一項基本動作，期許全體官兵在後續賽事中展現更突出的表現，同時把競賽精神延伸到各項訓練與本務工作，強化部隊整體戰力。

< 官兵在限定時間完成助跑、蓄勢、身體旋轉，帶動手臂奮力一擲，展現平時訓練成果。（6軍團提供）