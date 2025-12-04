【陸軍盃競賽閉幕】落實體能戰技訓練 塑建優質勁旅

記者孫建屏／高雄報導

一連4天的「陸軍盃體能戰技競賽」，昨日在進行激烈的武裝接力項目後圓滿結束。陸軍司令呂坤修上將在閉幕典禮中，勉勵全體官兵秉持「從嚴從難」、「精益求精」的精神，戮力戰訓本務，落實體能戰技訓練，建構具有朝氣、有行動力的現代化陸軍，成為優質的國軍勁旅。

武裝接力項目由呂司令親自鳴槍開賽，部隊組和機關組參賽單位的精英選手，在場邊啦啦隊戰鼓頻響和加油聲中，穿著全副武裝攜槍奮力邁進，為單位爭取榮譽，氣氛激烈，展現出高昂的士氣、活力與戰力，為今年的「陸軍盃」畫下圓滿句點。

呂司令隨後在閉幕典禮中，頒發榮獲手榴彈投擲、3000公尺跑步、快速反應射擊和武裝接力等競賽項目優勝單位及個人，航特部、陸勤部則分別勇奪部隊組和機關組的總錦標。

「體力就是戰力」 提升堅定不退力量

「看到各位爭取榮譽的努力，讓司令和所有長官都非常感動，為之動容，大家在場上競技求勝的意志，這就是我們陸軍部隊、各單位所需要的戰力。」呂司令指出，「體力就是戰力」，軍人必須具備良好的體格，才能履行保家衛國的責任，體能戰技競賽目的在培養良好運動風氣，提升部隊的活力及面對任務來臨時堅定不退的力量。

呂司令強調，鍛練強健體魄與戰備訓練相同，並非一蹴可幾，訓練為戰力的泉源，不論在《孫子兵法》、《曾胡治兵語錄》，或是《國軍教戰總則》中都明確指出，唯官兵自覺自動從事訓練，並以練力、練技、練膽、練心及練指揮為要著，持恆勤訓精練，部隊堅實戰力才可幾近於成，期勉全軍官兵秉持「從嚴從難」、「精益求精」的精神，持續精進提升，落實體能戰技訓練。