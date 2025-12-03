【陸軍盃體能戰技競賽】8軍團奪部隊組冠軍 展勤訓成果

記者孫建屏／高雄報導

年度「陸軍盃體能戰技競賽」昨日進行「快速反應鑑定射擊」，參賽官兵必須在限定時間內，利用障礙掩蔽板完成臥姿、跪姿、立姿3種射擊姿勢，在激烈的競賽過程中，代表8軍團出賽的機步333旅表現最為亮眼，最終略勝一籌，在部隊組中擊敗強勁對手航特部，奪得冠軍，展現單位平日扎實的訓練成果，彰顯團隊合作與臨戰應變能力。

「陸軍盃」近日在陸軍步訓部和陸軍官校盛大登場，競賽涵蓋手榴彈投擲、3000公尺跑步、快速反應射擊和武裝接力等項目，來自各部隊與機關的精英官兵齊聚一堂，在競賽中團結一心，為爭取單位榮譽全力以赴。

考驗臨戰反應與射擊精準度的「快速反應鑑定射擊」，為此次競賽最受矚目焦點，參賽的部隊組包含6、8、10軍團及花防部、航特部，機關組則為陸勤部、陸軍官校和陸軍專科學校，每支隊伍遴派20名官兵組隊，其中包括4名女性，最終以命中率與完成速度綜合評比，成績差距往往在毫釐之間。

昨日上午部隊組競賽中，333旅為最後上場的隊伍，參賽官兵展現穩定槍法、體力與冷靜判斷，拿下16個「100」加權分數，倒數兩波的女性官兵，扛住競賽奪冠關鍵的壓力，連得佳績，聯兵3營機步2連的徐台櫻中士更在臥姿、跪姿、立姿3項射擊中，以12發全部滿靶的驚人成績，展現女性官兵的專業與毅力，巾幗不讓鬚眉的優異表現，更贏得現場官兵英雄式的歡呼。