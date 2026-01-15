陸軍砲兵訓練指揮部落成啟用 賴清德、黃偉哲同台見證





位於台南市關廟區的陸軍砲兵訓練指揮部落成啟用，當初促成其事的賴清德總統與國防部長顧立雄、台南市長黃偉哲均到場剪綵，共同見證國軍現代化建設的重要成果，以及台南城市發展的重要里程碑。

賴清德總統指出，永康砲校原址位於二王里，自1987年設立以來，隨著都市擴張與人口成長，逐漸對交通動線、訓練運作及城市發展造成限制，也成為地方長期期待改善的重要課題。永康砲校佔地約93公頃，遷建構想雖早年即提出，但受限於既有「先建後遷」模式及地方財政能力，始終未能推動；其後在他擔任市長期間，透過調整合作方式，採取分區、分期推動策略，在兼顧國防訓練需求下，先行釋出部分土地作為新關廟砲校建設財源，成功突破推動瓶頸。

賴總統說，此一遷建計畫兼顧國防建設、都市發展與地方繁榮，對永康區而言可釋放都市發展空間，對關廟區可帶動地方機能與產業發展，對國防部則有助提升訓練與戰備效能，對整體台南市亦可挹注市政建設所需財源，是中央與地方攜手合作、實現多方共贏的重要成果。

市長黃偉哲表示，市府在推動關廟砲校遷建過程中，面對校區規模龐大、工程單價低於市場行情，且歷經多次流標等挑戰，仍持續整合行政能量，確保工程順利推進。新關廟校區總樓地板面積約3萬1,000坪，每坪造價不到10萬元，屬於營建市場中少見的大型、低單價建築工程，施工期間又接連遭逢疫情及國際情勢影響，導致物價上漲，使校區工程及第三條聯外道路、新光大道等建設面臨超過10億元的經費缺口。市府整合工務、地政、都發、主計等局處與國防部密切協調，最終獲國防部以營產基金挹注資金缺口，展現中央與地方攜手合作的效率與決心，使工程得以如期完成並順利啟用。

市府工務局指出，本案同步完成關廟砲校北側連結各訓練場的第三條聯外道路工程，並依國防新式重型裝備需求，全面檢討道路線型、轉彎半徑及車輛載重設計，確保人員與裝備運輸安全順暢，全面提升國軍整備與訓練效能。

市府表示，陸軍砲兵訓練指揮部關廟湯山營區啟用後，未來可望帶動關廟地區生活機能、產業發展與都市成長，活絡地方經濟與土地利用，實現國軍建設與地方共榮的發展目標。至於永康舊砲校校區，則由市府地政局透過區段徵收方式，將過去低度利用的軍事用地，轉型為具備「多功能整合」的都市發展核心區，預期成為引領永康地區再發展的重要引擎，為台南整體城市佈局注入新動能。

