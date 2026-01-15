陸軍砲兵訓練指揮部關廟湯山營區落成啟用 國防建設與城市發展雙軌並進

總統賴清德、國防部長顧立雄、南市長黃偉哲等聯合為陸軍砲兵訓練指揮部關廟湯山營區剪綵啟用，見證國防建設與城市發展雙軌並進。（記者李嘉祥攝）

新遷至臺南市關廟區的陸軍砲兵訓練指揮部15日舉行落成啟用典禮，宣告由國防部出資、臺南市政府工務局代辦的關廟砲校校舍工程圓滿完成及正式啟用；總統賴清德、國防部長顧立雄、臺南市長黃偉哲、立委王定宇、郭國文及各界代表聯合剪綵，見證國軍現代化建設重要成果及臺南城市發展重要里程碑。

賴清德總統致詞時表示，永康砲校原址位於臺南永康二王里，於1987年設立，隨著都市擴張與人口成長，逐漸對交通動線、訓練運作及城市發展造成限制，成為地方長期期待改善的重要課題；永康砲校佔地約93公頃，遷建構想雖早年即提出，但受限於既有「先建後遷」模式及地方財政能力，始終未能推動；他擔任市長期間透過調整合作方式，採取分區、分期推動策略，在兼顧國防訓練需求下，先行釋出部分土地作為新關廟砲校建設財源，成功突破推動瓶頸。

賴清德總統說，此遷建計畫可兼顧國防建設、都市發展與地方繁榮，對永康區而言可釋放都市發展空間，對關廟區可帶動地方機能與產業發展，對國防部則有助提升訓練與戰備效能，對整體南市亦可挹注市政建設所需財源，是中央與地方攜手合作、實現多方共贏的重要成果。

黃偉哲市長指出，推動關廟砲校遷建過程中，市府面對校區規模龐大、工程單價低於市場行情，且歷經多次流標等眾多挑戰，仍持續整合行政能量，確保工程順利推進；新關廟校區總樓地板面積約3萬1000坪，每坪造價不到10萬元，屬於營建市場中少見的大型、低單價建築工程，施工期間又接連遭逢疫情及國際情勢影響，導致物價上漲，校區工程及第三條聯外道路、新光大道等建設面臨超過10億元的經費缺口，市府整合工務、地政、都發、主計等局處與國防部密切協調，國防部並以營產基金挹注資金缺口，展現中央與地方合作效率與決心，使工程得以如期完成並順利啟用。

南市工務局進一步說明，市府配合陸軍砲兵訓練指揮部關廟湯山營區工程，同步完成關廟砲校北側連結各訓練場的第三條聯外道路工程，並依國防新式重型裝備需求全面檢討道路線型、轉彎半徑及車輛載重設計，確保人員與裝備運輸安全順暢，全面提升國軍整備與訓練效能。

工務局強調，新營區啟用後可望帶動關廟地區生活機能、產業發展與都市成長，活絡地方經濟與土地利用，實現國軍建設與地方共榮的發展目標；原有永康舊砲校校區則將由市府地政局透過區段徵收方式，將過去低度利用的軍事用地轉型為具備「多功能整合」都市發展核心區，預期將成為引領永康地區再發展重要引擎，為臺南城市整體佈局注入新動能。