陸軍砲兵訓練重鎮遷駐關廟 黃偉哲：感謝砲校守護73載

駐守台南永康長達73年的陸軍砲兵學校（現今砲兵訓練指揮部）即將正式遷駐關廟，今（30）日完成最後一趟搬遷作業。為感念砲校長年駐防地方、守護鄉里的深厚情誼，台南市政府特別舉辦歡送與祝福活動，由市長黃偉哲代表全體市民向官兵表達誠摯謝意。

黃偉哲與台南市府舉辦砲訓部歡送活動。(圖/台南市府提供)

在今天活動中，砲訓部指揮官李韋德少將致贈1個砲彈造型水壺給黃市長，象徵市府肩負關廟新營區建設及永康舊址開發的重任；黃偉哲則回贈1頂迷彩寬邊帽，感謝砲校多年守護國土、護佑地方，並祝福部隊遷駐關廟湯山營區一切順利、平安如意。

黃偉哲表示，隨著都市發展與軍事訓練需求的改變，砲校遷建關廟的計畫在歷任縣市長及民意代表的努力下逐步推動，並於賴清德總統擔任市長期間拍板定案。

李韋德少將致贈黃偉哲砲彈造型水壺。 (圖/台南市府提供)

黃偉哲進一步指出，砲訓部原址已於2019年完成一期開發區約14公頃，興建台南市立圖書館新總館與閱之森公園；第二期區段徵收開發總面積達69.03公頃。未來全區開發完成後，台南市將新增約20公頃的綠地空間，其餘區域將規劃為機關用地與產業發展區。

黃偉哲感謝砲訓部官兵多年來對地方的貢獻，並祝福部隊遷駐關廟後訓練順利、發展順心。他強調，砲訓部遷移後，永康將多出珍貴的綠地與公共空間，市府將儘速啟動整修與開發工程，預計2029年可完工，正式開放供市民休憩、活動與使用。

黃偉哲回贈李韋德迷彩寬邊帽。 (圖/台南市府提供)

台南市府表示，陸軍砲兵學校自進駐永康四分子營區以來，後於中山南路現址設校，至今已有73年歷史。自1994年起，社會各界陸續討論搬遷事宜，之後通過「永康創意設計園區」用地申請與變更案，並於2011年經行政院核定，由台南市政府制定專案計畫推動。同年，時任市長賴清德成立「關廟基地遷建與開發」專案小組，2018年10月在代理市長李孟諺主持下正式動土。歷經6年4個月施工，新營區順利竣工；砲訓部自今年10月起陸續遷出，今天完成最後一趟搬遷，也象徵永康地區即將展開嶄新篇章。

永康砲訓部原址將由台南市政府地政局接管，啟動「永康創意設計園區區段徵收開發工程」，規劃發展為「科技產業服務與研發園區」及「生活服務專用區」。未來將導入智慧製造、科研創新與新創辦公等產業機能，結合綠軸公園、學校、公園綠地與完善道路系統，打造「北台南科技新門戶」。工程預計於2026年中啟動，2029年底完工。

砲訓部官兵搭乘軍用卡車離開永康舊營區。(圖/台南市府提供)

園區的「二期公園（含綠園道）」總面積約15.81公頃，相當於1座台南公園。北側公園設計上特別保留原有老樹、防流彈土堤及砲校遺構，並將軍事意象融入現代遊具造型，透過砲台、迷彩等設計語彙轉化為兒童遊戲空間。南側則保留砲校大門、六角崗哨與「親愛精誠」照壁，未來將規劃為市集與活動廣場。

此外，園區內原電訓大樓經結構評估後，永康區公所將整修作為新辦公廳舍，並容納市府其他機關進駐。

