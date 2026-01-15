陸軍砲校啟用關廟「湯山營區」 賴清德說台南是大贏家

賴清德總統、國防部長顧立雄今（15日）出席陸軍砲校訓練指揮部在台南關廟新建「湯山營區」啟用典禮。賴清德盛讚該案創造四贏，帶動永康、關廟未來發展，國防部也是贏家，提升國軍戰備實力，而永康砲校土地處分更為台南市府財政增約200億元挹注，台南市政府也是大贏家。

民進黨上午公布台南市長選舉初選民調結果由立委陳亭妃勝出，預料將獲得提名代表綠營參選台南市長選舉。對此，賴清德到台南出席湯山營區啟用活動時，並未表示看法，只數度表明「今天很高興」，同時致贈加菜金，與國軍一起用餐。

陸軍砲兵訓練指揮部關廟湯山營區目前進駐1500人，可實質帶動關廟地區產業發展，活絡地方經濟。至於永康原砲校校區，將在遷建完成後，啟動創意設計園區市地重劃作業，預期成為引領永康區再發展的重要引擎，為城市進步再添新動能。

賴清德表示，永康砲校遷建關廟計畫地方期待已久，而這也是他首度競選台南市長重要政見。他當選後與團隊研究新做法，拜訪當時國防部長高華柱，強調此案對地方發展有助又無損砲校未來發展，與國防部簽署「遷建合作備忘錄」。

對於湯山營區啟用，賴清德指出，最大贏家是永康區民眾，國防部先畫16公頃給台南市政府處分，新劃定16公頃除融資處分還蓋永康總圖，永康砲校未來做為創意設計園區，還會有15公頃多、台南市最大公園，面積會超過百年台南公園。

他說，第二贏家是國防部，新的營區比原來營區進步很多，有助於提升國軍實力，未來關廟砲校肩負提升我國戰力責任。

賴清德總統視察陸軍裝備。（總統府提供）

他認為，第三贏家是關廟區，有人員進駐就有消費、就有生意，對關廟發展帶來幫助。

他說，第四大贏家，要恭喜黃偉哲和台南市民，光是公共建設土地處分就為台南增加1、200億元，對台南市財政更有餘力推動政策。

賴清德表示，從當初規畫到今天完成，感謝過去擔任市長期間的市府團隊創新作法提出新解決方案，也感謝高華柱部長支持計畫。

