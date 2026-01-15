陸軍砲校湯山營區啟用 賴清德神情愉悅讚：創造四贏

賴清德總統致贈陸軍砲兵訓練指揮部指揮官李韋德加菜金。（曹婷婷攝）

賴清德總統與國軍弟兄一起用餐。（曹婷婷攝）

賴清德總統視察國軍裝備。（曹婷婷攝）

陸軍砲兵訓練指揮部於台南關廟新建「湯山營區」，15⽇由賴清德總統、國防部長顧立雄等人啟用，見證國軍現代化建設與城市發展的重要⾥程碑。賴清德致詞細數永康砲校遷建關廟的歷程，盛讚該案創造四贏，帶動永康、關廟未來發展，國防部也是贏家，提升國軍戰備實力，而永康砲校土地處分更為台南市府財政增1、200億元挹注，台南市政府也是大贏家。

賴清德今天上午見證湯山營區啟用，剛好台南市長初選民調中午前揭曉，儘管大力拉抬的子弟兵林俊憲失利，但他並沒有針對民調結果表達任何看法，上午神情輕鬆，致詞也數度表達「今天很高興」，他除了致贈加菜金外，也與國軍一起用餐。

賴清德提到，永康關廟遷建關廟計畫地方期待已久，而這也是他首度競選台南市長重要政見。他當選後與團隊研究新做法，拜訪當時國防部長高華柱，強調此案對地方發展有助又無損砲校未來發展，與國防部簽署「遷建合作備忘錄」。

他細數，最大贏家是永康區民眾，國防部先畫16公頃給台南市政府處分，新畫定16公頃除融資處分還蓋永康總圖，永康砲校未來做為創意設計園區，還會有15公頃多、台南市最大公園，面積會超過百年台南公園；第二贏家是國防部，新的營區比原來營區進步很多，有助於提升國軍實力，未來關廟砲校肩負提升我國戰力責任。

至於第三贏家則是關廟區，有人員進駐就有消費、就有生意，對關廟發展帶來幫助；第四大贏家要恭喜黃偉哲和台南市民，光是公共建設土地處分就為台南增加1、200億元，對台南市財政更有餘力推動政策。他說，從當初規畫到今天完成，感謝過去擔任市長期間的市府團隊創新作法提出新解決方案，也感謝高華柱部長支持計畫。

陸軍砲兵訓練指揮部關廟湯⼭營區目前進駐1500人，已實質帶動關廟地區產業發展，活絡地⽅經濟。⾄於永康舊砲校校區將於遷建完成後啟動創意設計園區市地重劃作業，預期成為引領永康區再發展的重要引擎，為城市進步再添新動能。

