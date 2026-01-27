陸軍砲校遷關廟後首度臉書地方社團發文 原來為了這件事......

陸軍砲兵訓練指揮部已從永康搬至關廟，順利駐紮。(記者吳俊鋒攝)

〔記者吳俊鋒／台南報導〕原稱「陸軍飛彈砲兵學校」的砲兵訓練指揮部，在國防部投入96億元推動下，從台南永康遷建關廟，去年底前人員、裝備、武器等全都「搬家」，並已駐紮，展開專業操演與正常起居，本月也剪綵、落成；除了敦親睦鄰之外，營區近來在臉書地方社團發文，要招募志願役新血，更羅列出優渥的福利保障，以及薪資條件，全力攬才，引起矚目。

這也是關廟砲校搬遷、啟用後於於地方社群媒體首見發文，主動出擊，招攬18至32歲的男女青年，並向鄉親介紹在該部隊服役的待遇，包含官士兵的薪資，以及獎金、考績、休假等福利保障，還有進修、結婚、生育、醫療、水電、喪葬、子女求學等一系列補助。

待遇條件中更提到每年穩定薪資調漲，以及證照考取、企業敬軍方案，加上退除役保障等，最後強調「陸軍砲兵訓練指揮部不會讓你失望」，貼文一出，地方熱議，讓民眾直說，首次在關廟社群媒體看到志願役招募內容，肯定營區人員的積極度。

網友回應相當踴躍，也讓男生們想起過去當兵的日子，「羨慕現在的薪資」、「以前要進去超難」、「我女兒剛去受訓完」、「M109A7來應該會有人加入志願役、「跟高普考及司法四等的福利相比，職軍的待遇算很好了」...網友各種留言，討論熱烈。

也有退伍老兵推薦，高中職報考，或者新訓中心簽志願役，都能自己選單位，進而來到砲校，且湯山營區剛完工、啟用，硬體設備完善，尤其關廟未來發展可期，適合落地生根，值得考慮。

關廟區長陳必成指出，部隊進駐後，附近的早餐店與夜市已可見到官士兵消費群，活絡地方經濟，新建的砲校，緊鄰台86線快速道路與福爾摩沙高速公路，市府也正全力協調規劃客運巴士、小黃公車與YouBike等，提升接駁的機動性，讓交通更便利；歡迎有志青年從軍，報效國家。

