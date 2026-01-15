陸軍砲校關廟湯山營區啟用 賴清德：創造軍方地方四贏

總統賴清德今前往台南主持「陸軍砲兵訓練指揮部落成啟用典禮」。（總統府提供）





總統賴清德今天（15日）上午前往台南主持「陸軍砲兵訓練指揮部落成啟用典禮」，並在致詞時回顧永康砲校遷建、以及關廟砲校正式啟用的推動歷程。他指出，砲訓部完成遷移後，不僅提升國軍實力，也能帶動地方發展，創造「四贏」的局面。

賴清德致詞表示，他今天非常高興，回到台南主持砲訓部關廟營區啟用典禮，和大家共同迎接這個關鍵時刻，永康砲校遷建關廟這個計畫，地方期待已久，其實這個計畫也是一個「四贏」的計畫，最大的贏家，第一個最大的贏家，就是永康區的發展。

賴清德指出，他第一次競選台南市長時，曾收集各行政區的重要建設政見，並採納了住在永康區的總統府康銀壽國策顧問當時提出的建議，將永康砲校遷至關廟列為重要政見。而永康砲校坐落在二王里，興建於1987年，隨著時間的進步，城市、市區不斷的擴大，人口也越來越多，已經造成在砲訓方面交通出入的不便，同時占地廣大的砲校對永康的發展有造成衝擊，交通也帶來重大的影響，所以地方非常希望永康砲校能夠遷移。

他說明，最早提出遷移的是前台南縣長陳唐山，但當時縣府跟國防部所簽的合作計畫是「先建後搬遷」，由台南縣政府先建設關廟砲校後，永康砲校隨後搬遷；但當時縣府因無力全額負擔關廟砲校營區的興建而受限。不過，在他當選台南市長後，市府團隊研議出「分區分期」方式，希望永康砲校能先提供土地給台南市政府先做處分、向銀行融資，這樣市府就有錢，可推動新的關廟砲校的興建計畫。

賴清德坦言，一開始砲校校長、陸軍總部反對該做法，直到他拜訪當時國防部長高華柱才得到同意，高秉持一個理念，計畫既是市長的重要政見，且對地方發展會有貢獻，也無損於未來砲校的訓練工作，應該要支持。永康砲校一期開發區現在新蓋了一座國家級圖書館，其餘用地未來將規劃創意設計園區，包括科技、生活服務等園區以及15公頃多的公園，不僅造福當地的鄉親，也讓永康區成為此計畫的最大贏家。





賴清德進一步指出，第二大贏家是國防部，目前新的營區相較於原來永康砲校進步非常多，不管是行政的行政區、教學區、訓練區，以及官兵的宿舍區都非常的好，可提供日益要求的戰訓需求，讓國軍實力可以更加的提升；特別是軍購新的武器陸續到位，包括海馬士、中科院研發製作的陸劍二飛彈，未來將在提升國防戰力上扮演關鍵角色。

他續指，第三大贏家是關廟區，因為砲校設立後，出入的人員會增加，有人員就有消費和生意，對關廟未來的發展一定可以帶來幫助。而第四大贏家則是整個台南市，因為永康砲校遷移後，不僅帶來重要公共建設，未來土地處分收益也對台南市的財政有很大的幫助，有助於推動更多地方建設。

賴清德最後也說，他今天非常高興，這項計畫從最初的規劃，到克服種種困難，終於順利完成，他要感謝市府團隊的付出、國防部的支持。另外，我也要感謝前國防部長高華柱，以及現任國防部長顧立雄部長率領的團隊；同時也要感謝台南市長黃偉哲的團隊及市府團隊，因為約7年的相關建設工作都在黃市長任內完成。而他稍早也至「福德宮」前往參拜，祈求福德正神庇佑關廟平安順利、萬事成功。（責任編輯：王晨芝）

