【陸軍砲訓部落成啟用】有如自己的家 助提升專業戰力

記者陳彥陵／專訪

陸軍砲兵訓練指揮部自永康遷至關廟後，營區環境與訓練效能全面優化，助益提升專業戰力。混砲營砲1連砲長郭原銘上士表示，新營區不僅改善官兵生活品質，訓場與宿舍等新建設施，也有效提升訓練效益，為砲兵專業教育訓練注入嶄新動能。

郭原銘指出，新營區最直接的改變在於居住環境與訓練空間的大幅改善。寢室由過去數十人通鋪，轉為2至4人配置，也能充分利用空間，將寢室布置更加溫馨，就像是自己的家一樣，不僅提升個人隱私與居住舒適度，也有助官兵在一天的繁忙過後調適身心，更能專注於戰訓本務上。

混砲營戰支連資訊組長張昱珊上士也提到，寢室全面配置獨立衛浴設備，提升團體用水品質，讓官兵在訓練之餘獲得良好休息；訓練與行政支援方面，新營區會議空間寬敞，播音、攝影與投影等設備升級，大幅提升資訊作業效率。

張昱珊分享，此次搬遷象徵在既有基礎上，於關廟地區開啟砲訓部的新篇章，相信在優質環境與完善設施支撐下，全體官兵將持續精進戰訓本務，戮力守護國家安全。

混砲營砲1連砲長郭原銘上士（左）、戰支連資訊組長張昱珊上士。（記者陳彥陵攝）