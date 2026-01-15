【陸軍砲訓部落成啟用】節能環保設施人性化 全心投入戰訓

記者陳彥陵／臺南報導

陸軍砲兵訓練指揮部新建湯山營區為符合綠能永續目標，同時也兼顧戰訓需要，建物導入多項省水、省電與綠能設計，以及各項訓場建築工程；並考量人性化使用需求，建造多功能休閒館等空間，打造節能環保、現代化且機能完善的嶄新營區。

湯山營區在建築規劃上，各棟建物全面更換高效率節能照明設備，部分並搭配二線式照明控制系統，能有效降低能源耗損，落實節能減碳目標。在水資源運用方面，除全面使用省水器具外，營區也設置雨水回收系統，回收水源經過濾後可供植栽澆灌使用。空調設備也使用變頻多聯式系統，可隨運轉負載變化改變節能效率；消防設備也因應不同空間需求配置，能有效保護軍品與文檔等。

湯山營區設計也十分重視官兵日常生活與訓練機能。寢室採2至4人套房配置，湯山館更提供室內球場、健身房等休閒設施，提升住用品質；訓場環境與教學大樓配置完善，新虎山訓練場及資模大樓等建置，均有利管制授課與各類專業實務訓練推動，強化整體訓練能量。

此外，營區植被也是精心設計，綠覆率達70%以上，後勤補給區及實戰訓練區等地，均考量後勤及訓練需求，以各類型植物達到降低干擾及掩護的效果；也有許多裝置藝術及軍史公園的設計，讓營區更富多元休閒性。湯山營區不僅展現推動節能永續的具體成果，官兵將能無後顧之憂投入戰訓本務，持續精進專業戰力。

湯山館設置2間健身房，多元器材滿足官兵體能訓練需求。 （記者陳彥陵攝）