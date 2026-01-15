陸軍砲訓部遷建關廟啟用 賴總統：創造軍方地方四贏

（中央社記者楊思瑞台南15日電）陸軍砲兵訓練指揮部從台南永康區遷建至關廟區，今天舉行落成啟用典禮，由總統賴清德主持剪綵；賴總統表示，砲訓部遷建至關廟計畫創造「四贏」，對軍方及地方都有幫助。

賴總統上午在國防部長顧立雄、台南市長黃偉哲等人陪同下，出席陸軍砲兵指揮部落成啟用典禮，剪綵後參觀營區及相關裝備陳展，中午與營區官兵一起在餐廳用餐。

賴總統在餐會開始前致詞表示，位於永康區的砲訓部舊營區興建於1987年，地方民眾慣稱為「永康砲校」，隨著城市不斷擴大、發展，不僅營區聯外交通受影響，大面積營區也對地方發展造成阻礙，地方民眾對砲校遷建到關廟的計畫相當期待。

賴總統表示，最早提出此計畫的是前台南縣長陳唐山，但因過去台南縣府與國防部簽的合作計畫內容，是由縣府先建完關廟營區，永康營區再搬遷，但縣府財政能力無法負擔。

賴總統說，他當選台南市長後與市府團隊研究新做法，在不改變過去縣府與國防部所簽合作內容情況下，多增加一個分區、分期做法，希望舊營區先提供部分土地讓市府處分，進行銀行融資，才有錢推動新的營區興建計畫。

賴總統表示，此做法獲得當時國防部長高華柱認可，後來由國防部先劃出16公頃土地讓市府做處分，整個計畫逐步推行，在各界支持下完成遷建。

他說，砲訓部遷建是「四贏」計畫，第一個贏家是永康區，市府已在先前處分的土地上蓋了新圖書館，未來開發完成後還會有台南市面積最大的公園，永康將會成為台南很棒的行政區；第二個贏家是國防部，關廟營區比原來營區先進很多，教學區、訓練區、宿舍區都很好，加上新武器陸續到位，符合國軍整訓需求，未來肩負提升國家戰力責任。

賴總統表示，第三個贏家是關廟區，在營區人員進駐後增加消費商機，可望促進地方進一步發展；第四個贏家是台南市政府，可望因此開發案增加新台幣100、200億元收益，財政上將更有餘力推動市政建設。

軍方提供資料指出，中央與原台南縣政府於民國83起規劃砲訓部遷建工程，行政院於93年核定原台南縣政府規劃「永康創意園區開發設計案」為重大經濟建設，將砲訓部遷移至關廟營基地（約93.5公頃）。

軍方表示，砲訓部在新式裝備接裝與整合後，將透過現代化教學設施與模擬訓練系統，全面提升整體訓練效能，並深化專業訓練，提升作戰能力。（編輯：陳仁華）1150115