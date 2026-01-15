陸軍砲訓部關廟營區落成 總統：將有助提升國軍戰力

賴清德總統今天(15日)上午至台南關廟主持陸軍砲訓部湯山營區啟用典禮，總統表示，為配合都市的發展，陸軍砲訓部從台南永康遷至關廟，除了市民將成為最大贏家外，新營區的訓練場域也有助於達成提升國軍新一代戰力的目標。

陸軍砲兵訓練指揮部(又稱砲兵學校)自2012年起計畫從台南永康遷移至關廟湯山營區，並於2025年底完成部隊移防。賴清德總統15日在國防部長顧立雄、國安會秘書長吳釗燮等人陪同下，親赴砲訓部主持新營區落成啟用典禮，並視導部隊訓練整備情形。

陸軍砲訓部原駐紮於台南市永康區二王里，佔地達83公頃，但隨著都市發展與國防任務需求，1994年起中央與原台南縣政府就開始著手規劃砲訓部遷建工程；2012年行政院核定砲訓部「關廟湯山營區新建工程」需求計畫書，並由時任國防部長高華柱與時任台南市長的賴總統共同簽署「遷建合作備忘錄」，採先建後拆的方式進行。

總統於致詞時指出，早年台南縣政府因苦無經費，無法承擔砲訓部的遷建工程，導致計畫持續延宕，直到自己擔任台南市長時，採用分區分期方式，讓軍方能先提供土地讓市府融資，後續才有經費推動整體遷建計畫。

總統也表示，如今原有的永康營區土地將打造為創意設計園區。永康是全台南人口最多、發展最快的行政區，地方對這項計畫期待已久，市民將成為最大的贏家，且新營區對國軍的戰訓本務也有助益。總統說：『(原音)不管是行政區、教學區、訓練區，還有官兵的宿舍區都非常的好，可以提供我們日益要求的戰訓需求，讓我們的國軍實力可以更加的提升。特別是我們軍購的新武器陸續到位，未來我們關廟砲校一定可以肩負起提升我國戰力的目標。』

砲訓部也指出，在新式裝備陸續接裝與整合後，將透過現代化教學設施與模擬訓練系統，以「新訓練、新思維、新裝備、新科技」的全新架構與理念全面提升整體訓練效能，厚植戰力根基，讓守護家園的力量更加堅實可靠。(編輯：宋皖媛)