陸軍第八軍團出事！黃埔營區「役男墜樓送醫」

陸軍又出事了！昨（2日）在第八軍團黃埔營區，發生有役男才進行常備兵役軍事訓練第22天，就從營區2樓墜落的驚悚事件。

陸軍第八軍團黃埔營區，發生117旅的役男墜樓的事件。（送醫示意圖/中天新聞）

據了解這位墜樓的役男姓郭、22歲，昨天晚上不明原因墜樓，被同袍、長官發現後緊急報案，警消獲報後趕來，檢傷發現外傷有腳踝骨折，目前已在醫院開刀，及觀察有無腦震盪等其他內傷。

第八軍團表示，事發後單位人員即刻發現異狀，隨即將郭姓役男緊急送醫。目前他意識清楚，正在住院等待手術治療。軍方已安排人員前往醫院，協助家屬處理後續事宜，並強調將全力支援相關醫療與照護，及配合警方一起調查事發的確切原因。

第八軍團指出，將全面檢討營區管理與安全措施，以防類似事件再次發生。軍方指出，人員安全為首要考量，後續也會加強教育訓練與營區巡檢，確保役男在役期間的身心安全獲得保障。

