眼中釘! 陸圍台軍演宣傳片 國軍「海馬士火箭」被列打擊目標

根據央視播出的影片，一名解放軍戰士在畫面中喊出「收到海馬斯目指訊息」，接者指揮官馬上回覆「立即射擊」，這個橋段被解讀就是針對中華民國國國軍才剛成軍半年的海馬士多管火箭而來，這款射程可達300公里，除了火箭外也能發射戰術飛彈的最新型的美製高機動砲兵火箭系統，似乎也成了解放軍的眼中釘。

央視軍演畫面提到「收到海馬斯目指訊息」 圖片來源:央視新聞

「收到海馬斯目指訊息」後，指揮官下令「立即射擊」 圖片來源:央視新聞

國防部於5月12日邀請軍事記者團前往屏東的中科院九鵬基地，參訪「精準飛彈射擊」操演，將由陸軍接收美製M142型高機動砲兵火箭系統（HIMARS），隸屬第10軍團的第58砲指部多管火箭飛彈連進行首度實彈射擊，這也是國軍新接收的該型武器系統，第一次在國內公開實彈射擊。

美國第18空降軍的HIMARS在愛沙尼亞實彈射擊。(圖/美國陸軍)

原先外界預期陸軍將首次發射300公里射程的陸軍戰術飛彈系統（ATACMS），不過據了解，此次高機動砲兵火箭系統實彈發射的仍是多管火箭彈。

根據海巡署公布的射擊通報顯示，陸軍預計於5月12日在屏東滿州的九鵬地區進行「地面武器射擊」，射擊時間為上午8至12時及下午13時30分至17時，5月19日8至12時則為預備日，空域管制的最高彈道高度為2萬呎。

美國陸戰隊第11團HIMARS在阿富汗發射GMLRS火箭。(圖/美國陸戰隊)

美國於2020年10月首度同意軍售我國11套高機動砲兵火箭系統，包含11輛M142型發射車、64枚MGM-140型陸軍戰術飛彈系統、54枚M28A2型低成本減射程訓練彈（LCRRPR）等。

2023年4月陸軍再簽約增購18套高機動砲兵火箭系統，使總數增為29輛發射車，以及84枚陸軍戰術飛彈系統、864枚導引多管火箭（GMLRS）。在代號「轟雷計畫」下，全案原本預計於2020至2027年執行，國防部已證實將提前於2026年全部交貨完畢。

ATACMS飛彈。(圖/洛馬公司)

陸軍規劃分為前後兩批接收高機動砲兵火箭系統，2024至2025年美方運交11套HIMARS系統（陸軍稱為遠程精準火力打擊系統）、64枚陸軍戰術飛彈系統（陸軍稱為戰術區域飛彈），以及2套訓練模擬器等。2026至2027年則接收18套HIMARS系統、20枚陸軍戰術飛彈系統，以及864枚GMLRS火箭等。

2024年9月，第一批11套高機動砲兵火箭系統及2套訓練模擬器，已經由海路運抵台灣，由駐防中部地區的第58砲指部接收、進行換裝訓練。此外，國防部也證實，對美採購84枚ATACMS飛彈的第一批16枚，也已於今（2025）年1月7日運交。

