陸軍編5億建高空跳傘訓練模擬器 馬文君提刪2億：效益先說明

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馬文君提案刪減陸軍高空跳傘模擬器預算。（資料畫面）

立法院審查115年度中央政府總預算，國民黨立委馬文君針對陸軍編列5億1,072萬元興建「高空滲透跳傘訓練模擬器」提出質疑。她指出，國軍近年已投入逾億元建置VR操傘模擬系統，如今再規劃垂直風洞設備，兩者功能分工與訓練效益未充分說明，因此經朝野協商後，原先提案減列3億元、凍結部分預算，最終才修正為全案減列2億元。

立法院持續審查115年度中央政府總預算，其中陸軍司令部規畫編列的5億1,072萬元興建「高空滲透跳傘訓練模擬器」建置案引發關注。根據規畫，該案將於115年至117年間分3年執行，除建置垂直風洞設備外，也將興建專屬訓練大樓，供特戰部隊進行高空滲透跳傘訓練。

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馬文君表示，她支持國軍強化特戰戰力與訓練量能，但高達5億元的重大建設計畫，必須先說明實際需求與效益。她指出，台灣傘兵現階段主要任務為戰區機動增援、特戰滲透及重要據點支援，與美軍執行大規模敵後空降作戰的模式不同，而在台海防空環境下，大型運輸機深入敵後執行空降任務難度極高，因此國軍目前較常運用直升機機降、快速投送及特戰滲透等方式執行任務。

馬文君進一步質疑，現行傘訓課程中，究竟有哪些項目必須透過垂直風洞系統才能完成？現有的傘塔、高跳台、實跳訓練及既有模擬設備，是否已無法滿足需求？若現有訓練量能足夠，新建大型模擬館的必要性何在？她提到，國軍近年才投入逾億元經費，在屏東大聖西營區建置8套VR操傘模擬系統，可模擬不同天候、風速與風向環境，如今再投入鉅額預算興建垂直風洞系統，兩者之間如何分工、能額外提升多少訓練效益，國防部尚未提出完整說明。

在預算編列方面，馬文君也認為相關資料揭露不足。她指出，總經費超過5億元，但大樓工程費用就占去相當比例，預算書中卻缺乏詳細成本拆解與估算依據，外界難以判斷主要支出究竟來自設備採購或建築工程。此外，陸軍也未充分說明擬採購的模擬器規格、性能等級及價格評估方式，是否評估利用既有營區設施改建整合，或比較不同建置方案的成本效益，也有待進一步釐清。

馬文君強調，她並非反對建軍或特戰訓練，而是要求國防預算接受合理監督。她認為，國軍若要爭取高額經費支持，應清楚交代需求來源、預期效益及經費用途，讓社會大眾了解相關投資能夠帶來哪些具體戰力提升成果。她原先提案減列3億元並凍結5,000萬元預算，經朝野協商後，最終調整為全案減列2億元，其中115年度減列3,000萬元、凍結1,000萬元，待陸軍提出完整說明後始得解凍。

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