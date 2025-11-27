陸軍聯合婚禮情定大漢 白馬馬車、無人機傳戒指吸睛

陸軍司令部今（27）日舉辦114年「情定大漢，幸福永傳」聯合婚禮，由陸軍司令呂坤修上將擔任證婚人，並分由陸軍副司令李天龍中將、張台松中將擔任雙方主婚人，後備指揮部指揮官劉協慶中將、憲兵指揮部指揮官鄭禎祥中將擔任雙方介紹人，與大家一起見證來自國防部、陸軍、憲兵、後備、軍醫及軍備局等93對佳偶情定終生，邁向嶄新幸福人生的重要時刻。

新人伉儷在AH-64D攻擊直升機前甜蜜合影。(圖/陸軍司令部)

此次聯合婚禮活動，陸軍司令部特別安排新人搭上白馬馬車，真實呈現如童話般浪漫場景，以及飛操手精準操作無人機遞送定情婚戒等精彩橋段，為新人們營造難忘且幸福洋溢的婚禮紀錄。

廣告 廣告

新人隊伍遊行時，由6輛憲指部快反連的挑戰者重型機車，搭配陸軍樂隊吹奏磅礡樂曲進場，最吸睛的是，遊行過程特別安排新人乘坐白馬馬車，宛如童話故事般的夢幻場景在現實生活中呈現。

新人潘育賢中士伉儷擔任婚禮歌手。(圖/陸軍司令部)

搭乘馬車的第584裝甲旅蔡宗鵬少校伉儷表示，原本以為在婚禮上乘坐馬車，只會存在電影畫面裡，沒想到能夠在陸軍聯合婚禮中實現，絕對是最獨一無二的幸福回憶。

此外，此次聯合婚禮除了延續過去安排官兵現場演唱的傳統，更首次由新人伉儷擔任婚禮歌手。潘育賢中士與妻子吳家羽獻唱原創歌曲《我答應你》等活潑輕快的歌曲，為婚禮活動揭開幸褔洋溢的序幕。

新人代表搭乘白馬馬車進場。(圖/陸軍司令部)

陸軍秉革新作戰思維，將無人機訓練視為訓練要務之一，此次聯合婚禮即展現訓練成果，更是活動的亮點之一。在新人交換信物儀式中，無人機訓練中心飛操手精準操控無人機懸掛囍字提袋，為新人代表第584旅蔡宗鵬少校伉儷遞送定情戒指。

此次聯合婚禮場地周邊，除設置多元婚禮裝置藝術，也陳展陸射劍二防空飛彈車、攻擊無人機飛彈系統等新式裝備，以及AH-64D型阿帕契守護者式攻擊直升機、UH-60M型黑鷹式直升機等，提供新人和親友們拍照留念，為陸軍聯合婚禮留下美好回憶。

無人機傳送新人代表戒指。(圖/陸軍司令部)

新人們在浪漫親吻中完成結婚儀式。(圖/陸軍司令部)

延伸閱讀

川普建議高市勿就台灣問題挑釁北京？日官房長官：沒這回事

《華爾街日報》：川普建議高市早苗 不要在台灣問題上挑釁北京

川普籲高市避免激化爭端以維護貿易休戰 專家：中美關係為優先