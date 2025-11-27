【陸軍聯合婚禮】軍旅挑戰相扶持 堅定幸福永傳

記者連琳／專訪

93對佳偶在陸軍聯合婚禮新人遊行上邁步走向幸福。裝甲584旅聯兵3營副營長蔡少校表示，軍人家庭最常見的考驗就是時間少、任務多，兩人雖無法常常相聚，但始終保持「同頻率的支持」，在每一次操演、進訓或突發任務期間，以通話與訊息共享情緒與日常，使距離不成為隔閡。他強調，軍旅生活的挑戰從未間斷，但妻子總選擇相信、理解，讓他即使在最忙碌時也能心無旁鶩執行任務。

蔡副營長說，面對職務歷練與不同任務帶來的變動，妻子不僅配合生活節奏的轉換，更願意在壓力高點時鼓勵他。他坦言「軍職的重擔不是自己一個人背，是我們一起去面對」，而這份共同承擔，讓婚姻在挑戰中反而更顯堅實與閃耀。

廣告 廣告

戀愛長跑8年選擇步入婚姻殿堂的特指部陳中士提到，面對另一半罹癌的重大變故，兩人決定攜手面對，治療過程雖然漫長，但只要有彼此在身旁，就能鼓起勇氣與病魔搏鬥，兩顆心反而更加緊密，雖然部隊任務繁忙不能時刻陪伴，但他將每一次返家當作最重要的「任務」，全力投入照護與陪伴，看到妻子在化療期間仍保持樂觀，他明白陪伴並不是口頭承諾，就如同國軍時刻保衛國家安全，以實際行動守護民眾「幸福」日常。

584旅聯兵3營副營長蔡少校賢伉儷。（記者連琳攝）

特指部陳中士賢伉儷。（記者連琳攝）