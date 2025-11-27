【陸軍聯合婚禮】93對喜結連理 情定大漢
記者王子昌／桃園報導
陸軍司令部昨日舉辦民國114年「情定大漢，幸福永傳」聯合婚禮，93對佳偶在官兵、親友的見證與祝福下，幸福步上紅毯、共結連理。過程中，新人與親友眷屬們開心與現場陳展的陸軍各式主戰裝備合影，許下彼此守護摯愛，成為軍人伴侶堅強後盾，攜手共度未來的誓言。
呂坤修為佳偶證婚
聯合婚禮在大漢營區盛大登場，由陸軍司令呂坤修上將擔任證婚人，勉勵新人在忠於國家使命之外，更要忠於家庭、忠於伴侶，並分享家庭經營的3項祕訣，不把負面情緒帶回家、以寬容呵護幸福、對另一半的付出保持感恩，期盼新人攜手打造溫馨穩固的家庭，成為軍旅最堅實的後盾。
挑戰者重機開道 馬車浪漫進場
活動首先由陸軍樂隊在新人梳化區實施快閃活動，接續由6輛憲指部快反連印地安「挑戰者」重型機車，搭配陸軍樂隊吹奏磅礴樂曲進場，並特別安排新人代表乘坐白馬馬車，將童話故事般的夢幻場景，映入現實生活中，為新人們留下獨一無二的幸福回憶。同時間，呂司令率領大漢營區官兵歡迎新人們，一同施放幸福氣球，象徵攜手迎向美滿未來，在眾人祝福中開啟人生新篇章。
進入忠誠堂後，由新人伉儷帶來原創歌曲《我答應你》等活潑輕快的歌曲，為婚禮活動揭開幸福洋溢的序幕。在新人交換信物儀式中，無人機訓練中心飛操手精準操控無人機懸掛囍字提袋，為新人代表遞送定情戒指，象徵愛情承載祝福，飛向幸福未來，為現場嘉賓帶來滿滿的驚喜與感動。
隨後在主持人引導下，新人們彼此交換信物，呂司令宣達結婚命令，並在親友與官兵的見證下，深情鈐印結婚證書，象徵彼此承諾與幸福永傳。此外，本次聯合婚禮場地周邊，除設置多元婚禮裝置藝術，也陳展陸射劍二飛彈車、攻擊無人機飛彈系統等新式裝備，以及阿帕契攻擊直升機、黑鷹直升機等旋翼機，提供新人和親友們拍照留念，為陸軍聯合婚禮留下美好回憶。
遊行過程特別安排新人乘坐白馬馬車，宛如童話故事般的夢幻場景，留下獨一無二的幸福回憶。（記者王子昌攝）
呂司令率領大漢營區官兵與現場佳偶們，一同施放幸福氣球，象徵攜手迎向美滿未來。（記者王子昌攝）
陸軍儀隊在會場紅毯兩側搭起幸福劍門，新人攜手步入會場，象徵彼此堅毅忠誠。（記者王子昌攝）
新人們在現場嘉賓與親友眷屬的祝福聲中幸福擁吻。（記者王子昌攝）
新人在典禮現場甜蜜合影。（記者王子昌攝）
參與聯合婚禮的佳偶們與各級長官開心合影留念。（記者王子昌攝）
新人伉儷帶來活潑輕快的歌曲，為婚禮活動揭開幸福洋溢的序幕。（記者王子昌攝）
