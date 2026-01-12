陸軍臺東補充兵役男入營 軍人服務站關懷宣導

記者孫建屏／綜合報導

陸軍補充兵第438梯次役男今（12）日入營報到，臺東縣軍人服務站站長曾仁政一早前往臺東火車站歡送，並向役男及其家屬介紹軍人服務站服務項目，宣導服役期間注意事項和權益，叮嚀家鄉子弟入營後應立即將部隊單位、幹部聯繫電話告知家屬報平安，以利雙向聯繫，防止遭詐騙情事發生。

曾仁政提醒役男，近期中央氣象署持續發布低溫特報，早晚偏冷，一定要注意自身保暖措施，也要做好個人防疫工作，勤洗手，注意身體保健；並強調，入營期間視同現役軍人，需遵守部隊相關管教規定，如遇身體不適，要立即向幹部反應，在遇有任何疑難問題時，可隨時向軍人服務站反映尋求協助。

臺東縣補充兵第438梯次役男今日入營報到，軍人服務站站長曾仁政前往火車站歡送家鄉子弟。（臺東縣軍人服務站提供）

臺東縣軍人服務站站長曾仁政發放入營新兵人手一張軍友服務卡，歡迎役男及家屬多加利用。（臺東縣軍人服務站提供）