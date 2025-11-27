陸軍舉行聯合婚禮 官兵精準操作無人機遞送戒指

（中央社記者游凱翔台北27日電）陸軍今天舉行聯合婚禮，由司令呂坤修上將擔任證婚人，見證93對佳偶情定終生的重要時刻。無人機訓練中心的飛操手則以精湛技巧操控無人機懸掛囍字提袋，為新人遞送定情戒指；現場並陳展陸射劍二、無人機等新式裝備供拍照。

陸軍司令部下午發布新聞稿表示，陸軍上午舉行「情定大漢，幸福永傳」聯合婚禮，由陸軍司令呂坤修上將擔任證婚人，並由陸軍副司令李天龍中將、張台松中將擔任雙方主婚人，後備指揮部指揮官劉協慶中將、憲兵指揮部指揮官鄭禎祥中將擔任雙方介紹人，見證來自國防部、陸軍、憲兵、後備、軍醫及軍備局共93對佳偶情定終生的重要時刻。

陸軍提到，新人隊伍遊行時，由6輛憲指部快反連印地安「挑戰者」重型機車，搭配陸軍樂隊吹奏樂曲進場，遊行過程特別安排新人乘坐白馬車，宛如童話故事場景；另外，此次婚禮除延續過去安排官兵現場演唱傳統，更首次由新人伉儷擔任婚禮歌手，由潘育賢中士與妻子吳家羽獻唱「我答應你」等活潑輕快的歌曲。

陸軍秉革新作戰思維，將無人機訓練視為訓練要務之一。陸軍提到，這次聯合婚禮即展現訓練成果，在新人交換信物儀式中，無人機訓練中心飛操手展現純熟技巧，精準操控無人機懸掛囍字提袋，為新人遞送定情戒指，無人機緩緩升空瞬間，象徵愛情承載祝福，飛向幸福未來，帶來滿滿驚喜與感動。

陸軍也說，聯合婚禮場周邊，除設置多元婚禮裝置藝術，也陳展陸射劍二飛彈車、攻擊無人機飛彈系統等新式裝備，以及阿帕契攻擊直升機、黑鷹直升機等旋翼機，提供新人和親友們拍照留念，為陸軍聯合婚禮留下美好回憶。（編輯：林興盟）1141127