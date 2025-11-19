陸軍蘭指部上尉「擅離職守」被抓包！他走去買咖啡、夜市吃晚餐…下場曝

記者陳弘逸／宜蘭報導

陸軍駐紮於蘭陽地區指揮部機步二營機步一連的畢姓連長上尉，今年留守期間，被抓包一次走出營區買咖啡，第二次離營到羅東夜市附近吃飯；事後遭憲兵調查，畢男認罪，法院考量他無前科，有悔意，因一時失慮犯案，判緩刑2年，須向公庫支付5萬元，可上訴。

判決指出，畢姓男連長，位階上尉，在陸軍蘭陽地區指揮部機步二營機步一連，擔任連後勤官；今年3月7日負責留守，卻在勤務期間，未經請假核准，就徒步離開營區，到對面連鎖超商購買咖啡。

同年月9日傍晚，離開駐地而擅離部屬，又開車到羅東夜市附近餐廳用餐，約3小時，才返回營區，此事遭憲兵得知並調閱營區監視器畫面佐證犯行，將畢男移送偵辦。

偵審期間，畢男都坦承犯行，法官認為，他是職業軍人又是留守主官，2次未依規定完成正式請假程序，無正當理由擅離部屬；考量他，無前科，有悔意，因一時失慮犯案，經此教訓，當知所警惕，信無再犯之虞。

法院審理後，將畢男依長官擅離部屬罪，共2罪，各處1年有期徒刑，應執行1年4個月有期徒刑，緩刑2年，應於判決確定6個月內公庫支付5萬元，可上訴。

