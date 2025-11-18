陸軍蘭指部出事！「上尉連長2度不假外出」遭判1年4月

陸軍蘭指部今年發生重大違紀案件，有位畢姓上尉在擔任機步一連留守主官期間，兩度未經核准離營，遭宜蘭地院判處1年4月徒刑，緩刑2年，並須繳納5萬元。

陸軍蘭指部一位上為連長，2度不假外出遭判刑。（圖／中天新聞）

蘭指部機步一連為機械化步兵單位，駐紮於蘇澳，配備有裝步指揮車及戰鬥車等重要軍事裝備，平時主要參與戰備偵巡、下車戰鬥及搜索警戒等訓練任務，是軍方相當重要的單位，據檢警調查，畢姓上尉今年3月初擔任留守主官時，應在營區待命處理突發狀況並負責管理部隊及械彈清點。然而，他於3月7日傍晚未經請假便步行至營外超商購買咖啡，直到晚間7點41分才返回。更嚴重的是，他在3月9日晚間又開車離營，前往羅東夜市附近的八方雲集用餐，直到晚上9點45分才回到營區。

宜蘭憲兵隊發現此事後，立即調閱監視器畫面進行查證，確認畢男確實有擅離職守行為，隨後將案件移送宜蘭地檢署偵辦。面對指控，畢男坦承所有行為，案件最終被移審至宜蘭地方法院。

法官認為畢男的行為已觸犯陸海空軍刑法第42條第1項之長官擅離部屬罪。考量到他犯後態度良好，坦承並表示悔意，且無前科紀錄，法院決定給予緩刑2年，但要求他在判決確定後6個月內向公庫支付5萬元。此判決仍可上訴，不過事發後不久，畢男的連長職務也迅速被軍方拔掉，調職成本部連後勤官。

