陸軍補充兵役男入營 臺東軍人服務站叮嚀關懷

▲陸軍補充兵438梯入營。

【記者 朱達志／台東 報導】臺東縣政府今(12)日於火車站歡送陸軍補充兵第438梯次常備兵役軍事訓練役男入營，報到現場由縣府兵役科人員為役男量測額溫，並填寫入營相關資料。軍人服務站站長曾仁政一早也前往車站，向即將赴台南大內營區報到的役男，發放每人一張軍友服務卡，同時介紹軍人服務站服務項目，宣導服役期間注意事項及權益，叮嚀入營之後應立即將部隊單位及幹部聯繫電話告知家屬報平安，以利家屬與部隊雙向聯繫，防止遭詐騙情事發生。

廣告 廣告

曾仁政除提醒役男們需遵守部隊相關管教規定外，近期中央氣象署持續發布低溫特報，因受到大陸冷氣團影響，天氣早晚偏冷，一定要注意自身保暖措施，也叮囑要做好個人防疫工作，勤洗手，注意身體保健；此外，在訓練時如遇身體不適，要立即向幹部反應，遇有任何疑難問題，可隨時向軍人服務站反映尋求協助，臨行前與役男一起合影加油打氣，並祝福平安結訓返鄉。（照片記者朱達志翻攝）