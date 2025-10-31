▲總統主持「陸軍裝甲第五八四旅M1A2T戰車成軍典禮」展現國軍「新裝備、新科技」重要里程碑。

【互傳媒／記者 張玉泰／新竹 報導】賴清德總統今（31）日上午前往新竹湖口營區主持「陸軍裝甲第五八四旅聯兵三營換裝M1A2T戰車成軍典禮」時指出，新興單位的成軍，是展現國軍邁向「新訓練、新思維、新裝備、新科技」的重要里程碑；透過新訓練及思維，發揮不對稱作戰精神，有效提升戰力、落實「防衛固守、重層嚇阻」整體戰略。

▲總統主持「陸軍裝甲第五八四旅M1A2T戰車成軍典禮」展現國軍「新裝備、新科技」重要里程碑。

總統強調，只有實力可以帶來真和平，一紙和平協議無法帶來和平，接受侵略者的主張、放棄主權，更無法達到和平。所以要不卑不亢，維持現狀，堅決反併吞、反侵略、反對推進統一、反對「一國兩制」。並盼傳承「登步部隊、國家主權、由我守護」精神，共同守護國家，保護人民。

總統致詞表示，今天非常榮幸親自主持陸軍裝甲五八四旅聯兵三營M1A2T戰車成軍典禮。在三個多月前，我也來看各位的換裝訓練以及實彈射擊，場面非常震撼；現在看到各位正式成軍、展現出高昂的士氣，我與全體國人都為你們感到驕傲，五八四旅聯兵三營是全軍第一個換裝M1A2T戰車的單位，從培訓、接裝到現在，已經完成專長訓練、射擊驗證，並且在初始戰力評鑑中獲得佳績，充分展現裝甲部隊優異的訓練成果，無論是從赴美培訓到接裝，從專長訓練到評鑑，其中的辛苦不言可喻，而各位弟兄姊妹發揮不怕苦、不怕難的精神，通過重重考驗與挑戰，順利完成任務，我要感謝大家，大家辛苦了。

新興單位的成軍，是全新的挑戰，更是展現國軍邁向「新訓練、新思維、新裝備、新科技」的重要里程碑，我們有新的裝備與科技，更要透過新的訓練及思維，發揮不對稱作戰的精神，才能有效提升戰力、落實「防衛固守、重層嚇阻」的整體戰略。

各位弟兄姊妹，我要強調，我們強化國防是為了保家衛國，維持臺海和平穩定。因為，只有實力才可以帶來真和平，簽訂一紙和平協議無法帶來和平，接受侵略者的主張、放棄主權，更無法達到和平，所以，我們要不卑不亢，維持現狀，堅決反併吞、反侵略、反對推進統一、反對「一國兩制」。因為我們永遠堅持自由民主的憲政體制，堅持中華民國和中華人民共和國互不隸屬，堅持臺灣主權不容侵犯併吞，堅持中華民國的前途只有2300萬人民可以決定。

臺灣人民守護主權，維護民主自由的生活方式，不該被視為挑釁，而投資國防，就是投資和平，不只是臺灣，我們區域周邊國家，也都在提高國防預算、加速軍備投資，目的就是為了要確保區域的穩定安全。

最後，我要和各位分享一個小故事，其實我和五八四旅有個緣分，五八四旅的前身是二八四師，是我在金門服役時的單位。所以，我特別希望各位可以傳承「登步部隊、國家主權、由我守護」的精神，我們共同守護國家，保護人民，一起繼續打拚！謝謝各位。